Cuba : L'UNESCO exprime sa solidarité avec Cuba

La Havane, 16 sept. (RHC).- La directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, Irina Bokova, a exprimé ses condoléances pour les victimes de l'ouragan Irma et sa solidarité avec le peuple cubain.

Dans une lettre datée à Paris et adressée au président cubain, Raul Castro, la directrice générale de l'UNESCO déplore les pertes de vies humaines et matérielles provoquées par l'ouragan à son passage par Cuba du 7 et 9 septembre dernier.

Dans sa lettre la directrice générale de l'UNESCO fait des vœux pour le retour au plus vite à la normale.

«L'UNESCO, signale Irina Bokova, est à votre disposition pour collaborer avec votre pays dans tout ce qui sera nécessaire » dans les secteurs de la compétence de l'organisation.

Pour le rappel, l'UNESCO et Cuba célèbrent cette année le 70e anniversaire de relations fructueuses. C'est dans ce cadre que des actions sont promues et développées dans les secteurs de l'éducation, de la culture, des sciences et de l'information.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



