Cuba : La Croix Rouge internationale qualifie d'excellent le travail de la Défense Civile

La Havane, 16 sept. (RHC).- Inès Bill, coordonnatrice de la Fédération internationale de la Croix Rouge pour Cuba, Haïti et la République dominicaine a qualifié d'excellent le travail de la Défense Civile de Cuba.

Dans des déclarations exclusives à Radio Havane Cuba, elle a souligné :

«Nous connaissons de très près le système national de la Défense Civile de Cuba qui réalise une coordination excellente de rôles et de responsabilités à l'échelle nationale et locale, un système que nous tous en Amérique Latine et les Caraïbes nous voyons d'un bon œil et dont nous apprenons. A niveau de la Croix Rouge cubaine qui fait partie de ce système, depuis le début, elle a apporté son appui aux communautés exposées aux risques dans toute la région touchée.

Nous avons un grand avantage parce que le responsable chargé de secours à la Croix Rouge cubaine tient une coordination constante avec les équipes sur le terrain. Cela nous permet d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain et nous aide à identifier très rapidement les besoins.

L'appui de la Fédération en ce moment répond aux besoins spécifiques du gouvernement et de la Croix Rouge de Cuba pour ce qui est de l'hébergement, du bon assainissement, de l'établissement de contacts entre les membres des familles et de la consolidation des mécanismes de réponse aux dégâts. Donc, notre appui est là. Nous travaillons de concert avec les autorités pour le bon fonctionnement de ce plan d'urgence en faveur de la société. »

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/141571-la-croix-rouge-internationale-qualifie-d'excellent-le-travail-de-la-defense-civile-de-cuba

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-la-croix-rouge-internationale-qualifie-d-excellent-le-travail-de-la-defense-civile.html