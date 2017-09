Cuba : La Défense Civile décrète la Phase d'Information dans les provinces de Guantánamo à Matanzas

Selon les informations du Centre de Pronostics de l'Institut Météorologique, le fort ouragan Irma de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson continue à se renforcer et restera vers l'ouest dans les prochaines 12 à 24 heures à raison de 22 km par heure, ce qui représente un danger potentiel pour Cuba.

En tenant compte des caractéristiques de cet événement hydro-météorologique extrême et de sa trajectoire éventuelle, on a décidé d'engager la Phase d'Information dans les provinces de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Villa Clara et Matanzas à partir d'aujourd'hui 15 H. Les provinces de La Habana et de Mayabeque doivent rester attentives aux informations de l'Institut Météorologique.

Les organes et les organismes d'Etat, es entités économiques et les institutions sociales des provinces qui sont en Phase d'Information doivent mettre en place rationnellement les mesures prévues dans leurs plans respectifs de réduction des désastres.

On engage la population à rester attentive aux informations de l'Institut Météorologique et de la Défense Civile et de mettre en place de façon disciplinée les mesures indiquées par les autorités locales.

Etat-Major National de la Défense Civile

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/09/05/defensa-civil-decreta-la-fase-informativa-para-las-provincias-desde-guantanamo-hasta-matanzas/#.Wa-fda3pN_8

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-la-defense-civile-decrete-la-phase-d-information-dans-les-provinces-de-guantanamo-a-matanzas.html