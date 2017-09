Cuba : La phase d’alerte cyclonique décrétée dans l'Est et le centre de Cuba

Selon les informations du Centre national de prévisions de l'Institut de météorologie, l'ouragan Irma commencera à affecter la région Nord-est à partir du vendredi 8 Septembre, avec des vents de 295 km/h.

Compte tenu de sa trajectoire, il a été décidé de déclencher la Phase d’alerte cyclonique pour les provinces de Camagüey, Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba, Villa Clara, Guantánamo, Camagüey et Ciego de Avila à partir de 10 heures aujourd'hui et de maintenir la Phase d'information pour les provinces de Cienfuegos, Sancti Spíritus et Matanzas, les autres provinces devant rester attentives à l'évolution de cet ouragan.

Les organes et les organismes, les entités économiques et les institutions sociales des provinces de l'est du pays doivent appliquer les mesures prévues dans leurs plans respectifs en matière de réduction des risques de catastrophes au cours de cette phase.

La population est appelée à rester attentive aux informations et à respecter scrupuleusement les instructions des autorités locales.

État-major national de la Défense civile.



http://www.ahora.cu/fr/rubriques/cuba/cuba/193-cuba/31437-la-phase-d-alerte-cyclonique-a-ete-decretee-dans-les-provinces-de-l-est-du-centre-de-cuba

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-la-phase-d-alerte-cyclonique-decretee-dans-l-est-et-le-centre-de-cuba.html