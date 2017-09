Cuba : La police restitue des ordinateurs volés pendant le passage d'Irma

La Police Nationale Révolutionnaire a restitué aujourd'hui au centre éducatif Raúl González Diego 5 ordinateurs qui avaient été volés pendant le passage du puissant ouragan Irma sur le littoral nord de La Havane.

L'acte de restitution des biens a été réalisé dans cette institution du Conseil Populaire Calabazar située dans la municipalité de Boyeros à La Havane en présence d'autorités, de professeurs, d'étudiants et de voisins.

Le lieutenant Yessika Crespo a commenté qu'après l'ouverture de l'enquête, le 10 septembre, les opérations policières pour trouver les auteurs du vol qui ont profité de la situation difficile ont été menées rapidement.

Selon l'officier de la Police Technique d'Investigation de Santiago de las Vegas, ce délit a un caractère particulier étant donné qu'il a été exécuté dans des moments de faiblesse face aux intempéries.

Selon ce qu'a indiqué antérieurement le Ministère Public, on appliquera une politique pénale sévère face à ces délits perpétrés par des individus sans scrupules qui ont profité de situations difficiles comme le passage d'un ouragan pour commettre des délits contre les citoyens et les ressources de l'Etat.

La professeur d'Histoire de Cuba et d'Education Civique Elizabeth Almaguer a reconnu la rapidité de la réponse des forces de police pour récupérer le matériel « indispensable dans le processus d'enseignement et d'éducation. »

Elle a condamné l'action de citoyens « inconscients » à qui peu importe que les plus affectés soient les enfants dont beaucoup ne disposent pas chez eux de ce matériel tellement nécessaire au travail scolaire.

Yuliet Pérez, élève de 5°, a remercié pour la restitution du matériel « avec lequel nous pouvons compléter les différentes matières non seulement la comptabilité mais en plus, jouer et faire des recherches. »

L'institution éducative fonctionne le jour comme cours Secondaire de Base avec 377 élèves tandis que le soir, elle est le siège d'une Faculté Ouvrière Paysanne.

Cuba a réaffirmé que les délits survenus pendant le passage des intempéries ne resteront pas impunis et que, bien que la politique pénale à appliquer se caractérise par sa sévérité, elle en sera pas la même pour tous mais adaptée aux circonstances, aux faits, au lieu et aux personnes.

(Avec des informations d'ACN)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/09/18/policia-restituye-equipos-de-computacion-sustraidos-durante-el-paso-del-hurcan-irma/#.WcC--63pMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-la-police-restitue-des-ordinateurs-voles-pendant-le-passage-d-irma.html