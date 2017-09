Cuba : la reconstruction bat son plein

Auteur: Alejandra Garcia | informacion@granma.cu

12 septembre 2017

Rétablir les services d’électricité et de distribution d’eau potable, et redémarrer l’année scolaire sont des priorités pour les autorités cubaines, ont souligné des fonctionnaires durant la 7e réunion du Conseil de défense nationale pour la réduction des catastrophes, qui s’est tenue le lundi 11 dans la capitale.

Au cours de cette réunion, qui s’est déroulée en présence des membres du Bureau politique du Parti, Esteban Lazo Hernandez, président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, le commandant de la Révolution, Ramiro Valdés Menendez, vice-président du Conseil d’État et du Conseil des ministres, et du général de corps d’armée, Leopoldo Cintra Frias, ministre des Forces armées révolutionnaires, un appel a été lancé à l’union et à la mobilisation de toutes les forces pour que le pays puisse revenir au plus vite à la normale.

L’Union électrique de Cuba « n’a pas cessé de travailler pour rétablir ce service », a déclaré Yuri Camilo Villamonte, vice-ministre de l’Énergie et des Mines, à cette réunion.

« En raison des dommages sévères occasionnés par l’ouragan Irma à toutes les centrales thermoélectriques du pays, nous ne pouvons pas estimer combien de temps prendra la reconstruction et le rétablissement de la couverture totale de l’énergie électrique », a-t-il expliqué.

« Cependant, je dois dire que ce service sera rétabli plus tôt que prévu. Il l’est déjà dans la plupart des provinces de l’est du pays, et nous avons commencé les travaux pour le remise en fonctionnement dans la région occidentale, avec un accent particulier dans la capitale », a indiqué le vice-ministre.

« À La Havane, nous travaillons actuellement au rétablissement de l’éclairage public dans les zones privées d’électricité », a indiqué la membre du Bureau politique du Parti, Mercedes Lopez Acea, qui est également vice-présidente du Conseil d’État et présidente du Conseil de défense provincial de La Havane.

L’approvisionnement en eau potable est un autre des services perturbés par le passage de l’ouragan Irma, « mais nous nous activons à la réouverture de ce service », a assuré Inés Maria Chapman, présidente de l’Institut national des ressources hydrauliques.

Dans les provinces de l’est, le service de distribution d’eau potable a été progressivement rétabli avec le retour à la normale du système électro-énergétique national dans ces territoires. C’est le cas de Santiago de Cuba, Guantanamo et Granma, dont les canalisations n’ont pas subi de dommages.

Dans les provinces ayant enregistré des dommages énergétiques, des mesures sont adoptées pour répondre aux besoins de la population, notamment à l’aide de groupes électrogènes d’urgence et de camions-citernes.

Le transport de ressources vers la région centrale du pays, durement frappée par l’ouragan, a déjà commencé. « Sept camions citernes et plusieurs brigades sont sur place pour démarrer les actions de reconstruction et assurer l’approvisionnement », a affirmé Chapman.

La Havane présente d’autres complications, a-t-elle précisé. Les systèmes sont plus grands, si bien qu’il faut plus de main-d’œuvre pour les réparations et davantage de mouvements pour la distribution d’eau potable.

Malgré cela, la présidente de l’Institut national des ressources hydrauliques estime que la plupart des problèmes d’approvisionnement en eau potable pourraient être résolus en moins de 72 heures.

Le secteur éducatif progresse lui aussi dans les réparations, a commenté à la presse Ena Elsa Velazquez, ministre de l’Éducation.

Jusqu’à présent, on a recensé plus de 1 400 centres scolaires endommagés, dont environ 500 à La Havane. Néanmoins, « nous avons déjà démarré dans toutes les écoles du pays le processus d’assainissement et d’hygiène, afin de créer les conditions pour la reprise au plus vite de l’année scolaire », a-t-elle ajouté.

Le ministère n’a pas fixé de date précise pour la reprise des cours, compte tenu que toutes les provinces n’ont pas subi les mêmes dommages. Cependant, on estime que les salles de classe de tout le pays devraient ouvrir leurs portes cette semaine, a conclu la ministre.



