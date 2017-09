Cuba : Le Centre Europe Tiers Monde dénonce le blocus à Genève

La Havane, 14 sept. (RHC).- Le CETIM, le Centre Europe Tiers Monde, une ONG à statut consultatif de l'ONU, a dénoncé devant le Conseil des Droits de l'Homme, le blocus économique, commercial et financier que les États-Unis infligent à Cuba depuis presque 60 ans déjà.

Dans un rapport présenté devant ce Conseil ayant son siège à Genève, le CETIM souligne que cette politique de Washington est «illégale et illégitime et peut être assimilée comme un acte de guerre non déclarée des États-Unis contre Cuba.»

«Parce qu'il vise à «porter atteinte à l'intégrité physique et morale d'un peuple, à le faire souffrir au maximum, le blocus pourrait constituer un crime de lèse humanité. Il doit cesser immédiatement et sans conditions. » souligne le rapport rédigé avec la collaboration de Rémy Herrera, expert français du Centre National de la Recherche Scientifique de France.

Le rapport condamne également la décision du président Donald Trump de faire marche arrière dans la politique de rapprochement suivie par l'administration Obama et qualifie de belliqueux, d'obsolètes et d'interventionnistes les motifs évoqués par le président Trump lorsqu'il a annoncé une série de sanctions contre Cuba au cours d'une visite à Miami.

Le but, signale le rapport est de frapper les moteurs de l'économie socialiste et de nuire à Cuba en privant son économie du plus grand nombre de rentrée de devises.

Le CETIM se prononce pour la reprise du chemin de la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba conformément aux objectifs et aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



