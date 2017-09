Cuba : Le compte Facebook de Mariela Castro bloqué

Tandis que l'immense majorité du peuple cubain travaille et lutte pour accélérer les réparations des graves dégâts causés par l'ouragan Irma, ce week-end, la page publique de la directrice du Cenesex, Mariela Castro Espín, a été la cible d'attaques d'individus qui, de façon irrespectueuse, grossière et insensible ont manifesté leur haine par des insultes, des menaces et de la violence qui, dans le fond, sous couvert de lâches attaques personnelles, cherchent seulement à contrecarrer les innombrables manifestations de tendresse et de solidarité et à entraver les nombreuses initiatives de solidarité que reçoit Cuba de tous les coins du monde.

En plus, lundi matin, Facebook s'est joint à l'agression en supprimant la publication qui a été à l'origine de l'attaque : les données du compte bancaire due le Gouvernement cubain a ouvert pour canaliser l'aide des personnes et des groupes solidaires qui souhaitent aider à affronter les dégâts provoqués par l'ouragan Irma sous prétexte que cette publication « ne respecte pas les règles de la communauté. »

La fonction « publier » a aussi été bloquée temporairement pendant 24 heures ainsi que le service de chat, une autre façon de faciliter les attaques pendant cette période. Est-ce l'initiative personnelle d'une employée du réseau social ou est-ce al position officielle de cette multinationale ?

Nous exhortons à une condamnation ferme de ces provocations et nous exprimons notre décision irrévocable de continuer notre humble travail en faveur des réparations des dégâts à Cuba pour le bien-être de son peuple.

Centre National d'Education Sexuelle

Une vague de solidarité a obtenu que Facebook s'excuse et rétablisse le compte de Mariela Castro.

Ostensiblement avant que le délai annoncé s'achève, le réseau social Facebook a rendu son compte à Mariela Castro Espín.

Elle a écrit sur son profil :

« De retour sur Facebook! Merci pour la solidarité des amis. Je veux que mon premier post soit pour renouveler l'information que beaucoup de gens, d’organisations et d'institutions du monde entier ont demandée pour nous faire parvenir leurs contributions aux efforts du Gouvernement de Cuba pour satisfaire les besoins du peuple dans ses réparations après l'ouragan Irma. » Et elle mis le lien sur cette information donnée sur le site de Cubadebate.

