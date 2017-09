Cuba : Le ministre des Affaires étrangères condamne le discours agressif de Donald Trump à l'ONU

New York, 20 septembre (RHC)- Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a qualifié d'insolite, d'agressif, propre de la domination ouvertement impérialiste, le discours prononcé à l'ONU par le président des États-Unis, Donald Trump.

Dans une interview accordée à la chaîne multinationale de télévision Telesur, le chef de la diplomatie cubaine a indiqué que les propos tenus par le chef de la Maison-Blanche manipulent le thème de la souveraineté et ignorent l'égalité entre les nations.

Bruno Rodríguez a également rejeté ses attaques injustifiées contre le Venezuela et réaffirmé la solidarité de Cuba avec le gouvernement et le peuple bolivariens.

Le ministre cubain des Affaires étrangères s'est également référé aux menaces destructives de Trump contre la République Populaire Démocratique de Corée, menaces qui pourraient mettre en danger toute l'humanité.

Dans ses déclarations, Bruno Rodríguez a relevé que le chef d'état nord-américain n'a pas la moindre autorité morale pour critiquer Cuba, un petit pays qui maintient une vaste coopération internationale et qui a un gouvernement dont la transparence est reconnue, et un peuple noble et travailleur.

Edité par Reynaldo Henquen



