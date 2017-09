Cuba : Le soutien au processus de désignation des candidats sera le meilleur hommage à Fidel

A déclaré le président du Parlement cubain, Esteban Lazo Hernandez, durant la visite d’un groupe d’ouvrages en exécution dans le cadre du 325e anniversaire de la fondation de Matanzas

1er septembre 2017 12:09:40

MATANZAS. — Le soutien massif au processus de désignation des candidats à délégués de circonscription, qui débutera le 4 septembre, sera le meilleur hommage que nous puissions rendre au leader historique de la Révolution, a déclaré Esteba Lazo Hernandez.

Ce sont les premières élections sans la présence physique de Fidel, l’artisan du système électoral cubain en tant que base essentielle de la souveraineté socialiste et démocratique, a ajouté le membre du Bureau politique.

Lazo a rappelé « tout ce que Fidel a fait, pensé et apporté pour faire reposer sur des fondations solides le système politique, qui a assuré la continuité des idées d'indépendance et de justice sociale, forgées durant plus d'un siècle de luttes incessantes ».

Il a également appelé à la participation massive et disciplinée du peuple, en insistant sur la possibilité pour chacun de proposer les personnes qu’il considère comme dotées du plus de mérite, d'autorité, de prestige, de leadership et de compétences.

D'où l'importance de compter sur une large participation aux assemblées d’investiture dans les quartiers, « car il s’agit d’une étape décisive à la veille des prochaines élections générales », a-t-il déclaré.

Le dirigeant s’est exprimé lors de la visite d’un groupe d’ouvrages en exécution dans le cadre du 325e anniversaire de la fondation de Matanzas

Accompagné par Teresa Rojas Monzon, Première secrétaire du Parti à Matanzas, et de Tania Leon Silveira, présidente de l'Assemblée provinciale du Pouvoir populaire, le président du Parlement s’est félicité de la qualité de deux édifices récemment inaugurés : l'Institut de santé et de beauté Ensueño et le Centre culturel Aurora, tous deux situés dans la rue Medio.



