Cuba : Les assemblées de nomination des candidats aux municipales se poursuivent

La Havane, 13 sept. (RHC).- Les assemblées de nomination des candidats aux assemblées municipales se poursuivent là où les conditions sont réunies.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi par les principaux médias cubains, la Commission Électorale Nationale explique que la situation est évaluée dans chaque région et que le calendrier des assemblées populaires où les électeurs proposent et élisent leurs candidats est rajusté ponctuellement. Ces assemblées ont commencé le 4 septembre dernier et doivent se terminer le 30 septembre.

A cause du mauvais temps, il a fallu ajourner plusieurs de ces réunions de quartier même si dans plusieurs zones elles ont lieu comme prévu, signale le communiqué de la Commission Électorale Nationale.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/141271-les-assemblees-de-nomination-des-candidats-aux-municipales-se-poursuivent

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-les-assemblees-de-nomination-des-candidats-aux-municipales-se-poursuivent.html