Cuba : Les assemblées pour la nomination des candidats démarrent aujourd'hui

La Havane, 4 sept. (RHC).- Les assemblées populaires pour la nomination des candidats aux assemblées municipales démarrent ce soir dans tout Cuba.

Une assemblée pilote est prévue dans chacune des communes en présence des autorités électorales et de représentants des organisations populaires qui appuient ce processus, qualifié de véritable exercice de démocratie.

Au cours de ces assemblées à la base, les électeurs proposent ceux qu'ils croient les représenteront le mieux au sein des assemblées municipales. Les propositions se basent sur leurs mérites et capacités. Ensuite, le reste des électeurs approuvent ou non au vote à main levé cette candidature. Les électeurs ont droit de nominer et d'être nominés. Ces assemblées populaires suivent un calendrier jusqu'au 30 septembre. Ensuite, les biographies et les photos des candidats sont affichées dans des lieux publics. Et les municipales sont prévues le 22 octobre. Si aucun des candidats n'obtient la majorité des voix, un second tour sera organisé le 29 octobre.

Le président de l'Assemblée Nationale de Cuba, Esteban Lazo, met l'accent, dans un message rendu public ce matin, la responsabilité qui revient aux électeurs d'assister nombreux à cet acte civique, démocratique et participatif que sont les assemblées populaires pour la nomination des candidats aux assemblées municipales.

«Libérés à jamais de la politicaillerie, de la démagogie et des campagnes régies par l'argent, la tromperie et la violence, je vous invite tous à participer à ce processus électoral, transparent et propre, avec enthousiasme et dans la conviction que ce sera un nouveau pas pour consolider notre démocratie socialiste.» signale le message.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/140329-les-assemblees-pour-la-nomination-des-candidats-demarrent-aujourd'hui

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-les-assemblees-pour-la-nomination-des-candidats-demarrent-aujourd-hui.html