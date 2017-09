Cuba : Les délits commis pendant le passage d'Irma ne resteront pas impunis

Par Oscar Figueredo Reinaldo

On appliquera une politique pénale sévère aux actes de vandalisme perpétrés par des individus sans scrupules qui ont profité des situations difficiles comme le passage d'un ouragan pour commettre des délits contre des citoyens et contre les ressources de l'Etat, a réaffirmé vendredi matin la vice-procureure générale de la République de Cuba, Yamila Peña Ojeda.

Lors d'une conférence de presse, il a été souligné que face aux efforts du Gouvernement pour garantir un ensemble de ressources importantes, on ne peut pas permettre de tels délits.

« On a reçu un ensemble de préoccupations et de plaintes jusqu'à aujourd'hui. Nous devons réaffirmer que la politique à appliquer en ce moment sera sévère , je ne peux pas dire que ce sera la même chose pour tout le monde. La politique pénale s'accorde aux circonstances, aux faits, à l'endroit et aux personnes. Nous, nous garantirons un procès correct à chacune des affaires judiciaires et pénales, » a-t-elle souligné.

On a aussi réaffirmé la responsabilité de chaque cadre de direction et des fonctionnaires de l’administration dans l'accomplissement de « ce qu'ils doivent faire. »

« Nous devons préserver nos ressources parce que toute atteinte se répercute directement sur notre population. Nous insistons sur la responsabilité des fonctionnaires concernant les moyens qu'ils ont sous leur surveillance et sous leur administration. Face à tout événement, nous exhortons à ce que les plaintes correspondantes soient déposées que ce soit au Ministère Public ou à la police, » a-t-elle commenté.

Elle a ajouté que tous les bureaux d'assistance à la population restent ouverts ainsi que toutes les voies de communication avec le Bureau du Procureur Général de al République.

« Nous, nous avons une mission constitutionnelle de porter assistance aux gens, e les orienter juridiquement et face à des cas de plaintes, nous appelons instamment les administrations à trouver des solutions aux problèmes. C'est un moment où les réponses doivent être plus souples et plus opportunes que jamais, » a-t-elle noté.

La vice-procureure Générale de la République de Cuba a dit aussi qu'on garantira le respect strict du code Pénal et de la Loi de procédure et que les mesures préventives à prendre seront en rapport avec les dommages.

« Certaines personnes, pour des délits déterminés, iront devant les tribunaux avec des mesures préventives de prison, proportionnées avec l'ampleur des faits.

On a informé que des délits d'accaparement, de spéculation, des activités économiques illicites, des tromperies envers le consommateur et des modifications de prix sont des conduites qui ont pu survenir et qu'ils seront affrontés avec toute la rigueur nécessaire.

Yamila Peña Ojeda a dit qu'on sait qu'il y a eu des ventes de produits déficitaires, d'eau ou d'énergie par des individus sans scrupules qui ont profité de ces situations, que cela doit recevoir une réponse en première instance de l’administration et s'il y a délit, il y aura une réponse juridique et pénale.

S'il y a des cas de désobéissance, de troubles de l'ordre public non seulement contre la PNR mais aussi contre le corps des inspecteurs qui ont des fonctions de surveillance et de contrôle, ils ne resteront pas non plus impunis.

« Nous lançons un appel à la discipline et à l'ordre et nous exhortons chaque administration à une meilleure gestion des ressources. »

La veille, on a appris que 35 procédures pénales en relation avec le passage de l'ouragan ont été déposées parmi lesquelles les conduites les plus fréquentes ont été la spéculation et l'accaparement, les activités économiques illicites et dans une moindre mesure, le vol avec usage de la force, des vols et des actes de désobéissance aux autorités. »

Dans les cas qui le méritent et en coordination avec le Parti, on pourra demander aux tribunaux des procès exemplaires, ce qui demande une préparation adéquate de la part des procureurs qui agissent en totale conformité avec les procédures établies en plus de la divulgation dans les médias locaux.

