Cuba : Les médias cubains et l'ouragan Irma

La Havane, 16 sept. (RHC).- Miguel Diaz-Canel, premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, a salué ce vendredi le travail des médias cubains avant, pendant et après le passage de l'ouragan Irma.

«Il n'y a pas eu de vides dans l'information » a-t-il signalé au cours d'un conseil de direction de l'Institut Cubain de la Radio et de la Télévision.

Après avoir critiqué certains grands médias hostiles au gouvernement révolutionnaire cubain qui ont tenté à tout moment de dénigrer les Conseils de la Défense à tous les niveaux, Miguel Diaz-Canel a mis en exergue le rôle de la radio, de la télévision et des sites web qui ont diffusé de manière ponctuelle et véridique les nouvelles de l'ouragan, des avertissements de la Défense civile et des efforts consentis à la réparation des dégâts.

«Aujourd'hui, on se promène dans la rue et l'on constate que les cours reprennent. Les principaux services, au moins dans la capitale, reviennent à la normale. Cela est possible dans une société intégrée et bien informée comme la nôtre » a signalé le premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba.

Edité par Francisco Rodríguez Aranega



http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/141563-miguel-diaz-canel-met-en-exergue-le-role-des-medias-en-situation-de-desastres-naturels

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-les-medias-cubains-et-l-ouragan-irma.html