Cuba : Nouveau calendrier pour le premier tour des élections

28 septembre 2017 10:09:33

LA Commission électorale nationale, en application de la décision du Conseil d’État de la République de Cuba du 18 septembre de cette année, par laquelle il reportait le premier tour des élections générales au 26 novembre, a décidé d’étendre jusqu’au 30 octobre la réalisation des assemblées de désignation des candidats au poste de délégués des organes municipaux du Pouvoir populaire.

La prolongation de ce calendrier permettra de réaliser les assemblées de désignation des candidats avec toute la qualité requise et, à la population, immergée dans les travaux de réhabilitation après les dommages causés par l’ouragan Irma, de participer activement à l’assemblée de sa zone et de nommer les candidats en fonction de leurs mérites, de leurs capacités et de leur engagement envers le peuple, en vertu de la Loi électorale N°72.

Les listes des électeurs seront publiées à partir des 19 et 20 octobre, ce qui permettra aux commissions électorales de circonscription et au registre correspondant d’achever la vérification et la mise à jour de ce document à la date fixée.

La formation des autorités électorales à tous les niveaux, spécialement celles qui font partie des commissions électorales de circonscription et des tables, a été reprogrammée et aura lieu du 1er au 17 novembre.

Les biographies et les photos des candidats au poste de délégués des Assemblées municipales du Pouvoir populaire seront publiées à partir du 1er novembre.

Sur la base de ce qui précède, il a été nécessaire de procéder à un ajustement des documents, des indications et des instructions qui garantissent la mise en place adéquate du calendrier électoral, tels l’Instruction N°1 sur la mise à jour du Registre des électeurs, le Plan d’actions de la Commission électorale nationale, le calendrier d’information et le Règlement des élections, entre autres.

La Commission électorale nationale a enjoint à ses instances provinciales d’adopter les mesures opportunes pour garantir l’accomplissement du nouveau calendrier.

Du 21 au 29 septembre prochains, les membres de la Commission électorale nationale et du groupe d’inspecteurs effectuent des visites d’aide aux différentes structures électorales afin de s’informer, évaluer et appuyer le travail à la base.

Comme il a été annoncé, le 26 novembre est la nouvelle date fixée par le Conseil d'État pour élire, pour une période de deux ans et demi, les représentants de base à l’Assemblée municipale du Pouvoir populaire, et le 3 décembre pour le deuxième tour dans les circonscriptions où aucun des candidats n'aurait obtenu plus de la moitié des votes valides exprimés.

Les assemblées de désignation des candidats au poste de délégué à l'Assemblée municipale du Pouvoir populaire, qui ont débuté le 4 septembre dernier, se poursuivent dans l’ensemble du pays après le passage d'Irma, dans la mesure où dans chaque lieu les conditions requises pour assurer la qualité du processus soient garanties, dans le respect absolu de la Constitution et de la Loi électorale, en tenant compte de l'importance des assemblées de désignation des candidats, comme une opportunité pour le plein exercice du droit des électeurs.

La prolongation du calendrier pour la tenue des assemblées de nomination et l’ajustement du calendrier, en tenant compte de la situation actuelle, témoignent de l'importance accordée à la réalisation à Cuba de ce processus électoral, expression du système démocratique cubain.

