Cuba : Report des élections aux assemblées municipales du Pouvoir Populaire

A cause des graves problèmes causés par l'ouragan Irma sur une grande partie de notre territoire national et la nécessité pour nos institutions d'Etat, les organisations de masse, les organisations sociales et la population de concentrer leurs efforts sur la réparation des dégâts et pour garantir la meilleure participation des électeurs et la qualité du processus électoral et en particulier de la nomination directe des candidats aux assemblées municipales du Pouvoir Populaire, le Conseil d'Etat a décidé de fixer une nouvelle date pour pour élire les délégués aux assemblées municipales du Pouvoir Populaire : le 26 novembre 2017. Le second tour dans les circonscriptions où aucune candidat n'aura obtenu plus de 50% des voix aura lieu le 3 décembre 2017.

La Commission Electorale Nationale ajustera le calendrier des différentes activités des différentes activités du processus électoral dans sa première étape.

