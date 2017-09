Cuba, Venezuela : Les Etats-Unis préparent à Miami une conspiration contre Cuba et le Venezuela

Par Percy Francisco Alvarado Godoy, Resumen Latinoamericano, 28 septembre 2017

avec la justification fabriquée d'analyser les relations entre la ville de Miami, l'état de Floride et l'Amérique Latine, Miami sera le 2 octobre le siège d'une rencontre qui regroupera les plus acharnés ennemis des Révolutions Cubaine et Bolivarienne. Du pantin de service en charge de l' OEA, Luis Almagro au gouverneur de la Floride, Rick Scott, ouvertement anti-cubain, au groupe mafieux d'extrême-droite dont font partie le sénateur Marco Rubio, les congressistes Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo, entre autres et à la douteuse présence du chef du Commandement Sud de l'armée des Etats-Unis, l'amiral Kurt Tidd et du commandant du 7° District des Garde-côtes des Etats-Unis, Peter Brown. Avec le Pentagone, ce sera la main sournoise de la CIA.

En plus des individus déjà nommés, il y aura les contre-révolutionnaires habituels chargés de livrer une guerre médiatique aux 2 pays comme l'ex-agent de la CIA Carlos Alberto Montaner; Carlos Vecchio, cofondateur du parti vénézuélien d'opposition volonté Populaire et l'ex-ministre bolivien Carlos Sánchez Berzaín ainsi que des crapules comme Armando Valladares, qui prétendent se charger des affaires concernant les droits de l'homme et la « démocratie » pour attaquer Cuba et le Venezuela ainsi que d'autres nations progressistes du continent.

Pour couvrir les sales plans de conspiration, le représentant du Commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer et le ministre argentin de la Production seront là ainsi que plusieurs patrons et fonctionnaires nord-américains et d'autres Gouvernements de droite qui chercheront la façon de continuer à stimuler la guerre économique contre les peuples cubain et vénézuélien.

Il n'y a aucun doute sur le fait que cet événement est destiné à conspirer contre nous et nos frères Vénézuéliens, à élaborer des plans pour renverser le Gouvernement de Maduro et à aggraver la guerre économique et idéologique contre Cuba. Cette action absurde, d'ingérence ouverte et soutenue par l’administration Trump, échouera. Ils ne comptent pas avec la réelle et légitime volonté de nos 2 peuples souverains.

