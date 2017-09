Equateur : Rafael Correa envisage de revenir à la politique

L'ex-président a affirmé qu'on cherche à le rendre inéligible et à le mettre en prison dans le cadre de la « judiciarisation de la politique. »

Correa a affirmé que la politique internationale du pays s'est maintenue « parce qu'il y a des gens qui ont une idéologie et qui veulent poursuivre la politique souveraine de l'Amérique Latine. »

3 mois après qu'il se soit retiré en Belgique au terme de son mandat, l'ex-président équatorien Rafael Correa pense rentrer dans son pays pour proposer une Assemblée Nationale Constituante.

Correa a été invité à faire une conférence sur l'éducation à Bogotá (Colombie) où il a donné une interview à l'AFP sur la situation actuelle en Equateur et sur ses projets concernant la politique du pays.

« Je voulais me retirer au moins pour quelques années et probablement définitivement (…) Nous avons gagné les présidentielles et maintenant, c'est pire que si l'opposition avait gagné avec beaucoup plus de méchanceté, avec beaucoup plus de mensonges, avec beaucoup plus d'insolence, » a affirmé l'ex-président.

En outre, il a assuré qu'en continuant « à détruire ce qui a été obtenu, » ils vont stimuler une Assemblée Nationale Constituante et « je vais devoir revenir comme candidat, cela va me coûter énormément au niveau familial mais je comprends clairement la responsabilité que j'ai face à l'Histoire. »

Correa a parlé de la consultation populaire organisée par le président Lenín Moreno pour modifier une partie de la structure des institutions de l'Equateur.

« Ils veulent faire une consultation populaire et nous ne connaissons pas encore les questions. Dans cette consultation, très probablement, ils demanderont le changement des autorités de contrôle, de tout ce qui concerne les impôts, ils changent le système fiscal, y mettent un ennemi à moi et Correa en prison, » a-t-il déclaré.

Sur l'accusation de corruption présumée contre le vice-président Jorge Glass, Correa a assuré qu'ils ont travaillé ensemble et que « non seulement il n'a jamais volé un centime mais il a risqué sa vie pour éviter qu'ils volent un centime, » a-t-il conclu.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

