Médias : Séminaire international « L'Amérique Latine en lutte: la bataille médiatique »

conscients que la question de la communication est l'un des plus importants défis de la construction d'un projet politique de gauche national-populaire et/ou révolutionnaire, le Réseau des Intellectuels et Artistes en défense de l'Humanité en Bolivia, les organisations Azules del Oriente et Columna Sur, Generación Evo et d'autres ont convoqué le II° séminaire « L'Amérique Latine en lutte: la bataille médiatique » qui aura lieu en Bolivie les 27 et 28 septembre prochains.

Le but essentiel de cette rencontre est de contribuer à repenser la question de la communication à partir de nos processus progressistes et c'est la suite du séminaire réalisé à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, l'année dernière intitulé « L'Amérique Latine en lutte: les défis pour les gauches. »

Le séminaire s'étendra sur 2 jours, un à La Paz (27 septembre) et l'autre à Santa Cruz (28) et chaque jour aura 2 panels, l'un centré sur la guerre médiatique contre les processus progressistes (avec les expériences de la Bolivie, du Venezuela, de l'Argentine, du Brésil et de Cuba) et l'autre plus centré sur le concept tellement actuel de post vérité et sur le rôle des médias traditionnels mais aussi alternatifs et sur le rôle des réseaux sociaux.

Y participeront des conférenciers reconnus comme Atilio Borón, Hugo Moldiz, Luis Hernández Navarro, Patricia Villegas, Juan Manuel Karg, Carlos Antonio Lozada, Luis Bruchstein.

Cubadebate sera représenté par notre directeur Randy Alonso Falcón.

Ce séminaire sera aussi un hommage au Guérilléro Héroïque Ernesto Che Guevara pour le 50° anniversaire de sa chute au combat.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/09/18/proxima-semana-en-bolivia-seminario-internacional-america-latina-en-disputa-la-batalla-mediatica/#.Wb9rPK3pMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/medias-seminaire-international-l-amerique-latine-en-lutte-la-bataille-mediatique.html