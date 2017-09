Nicaragua: V° Rencontre Européenne de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste

Invitation spéciale

La V° Rencontre Européenne de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste aura lieu à Paris, France, les 13, 14 et 15 octobre 2017.

Pour renforcer la solidarité internationale et en particulier la solidarité européenne envers le Nicaragua, nous avons préparé un programme dans lequel on cherche à renforcer un réseau et une structure de solidarité unitaire, souple et efficace pour garantir un échange horizontal et révolutionnaire entre les organisations de Solidarité Européennes et le Front Sandiniste de Libération National, le Gouvernement Populaire Révolutionnaire et le Peuple nicaraguayen.

Il n'y a aucun doute que dans les circonstances actuelles, où l'impérialisme nord-américain se renforce dans Notre Amérique, il est de la responsabilité de l'internationalisme révolutionnaire d'apporter des réponses précises dans le domaine politique, économique, culturel et dans le domaine de la communication pour contrecarrer cette attaque de l'Empire et garantir les espaces révolutionnaires obtenus par les dures luttes de nos peuples.

Cette V° Rencontre Européenne de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste, comme c'est la tradition, est consacrée à de grands internationalistes du pays dans lequel a lieu la rencontre. Pour cette raison, cette rencontre 2017 sera un hommage au Français Joël Fieux (1958-1986) de Lons-le-Saunier, France, un combattant assassiné par la contre-révolution en 1986.

Nous ne pouvons pas non plus ne pas rappeler que cette année 2017 est le 50° anniversaire de l'assassinat du Commandant Che Guevara auquel le monde révolutionnaire a consacré diverses manifestations pour rappeler son œuvre et ne pas oublier le rôle de l'Empire dans sa disparition physique.

Enfin, nous voulons rendre hommage au Commandant Fidel Castro qui, avec un groupe d'hommes et de femmes et le peuple a ouvert la voie et construit le chemin d'une révolution possible telle qu'on la connaît : la Révolution Cubaine. Ses enseignements et ses réflexions sont de plus en plus vivants et nous montrent que c'est la Bataille des Idées qui nous permettra de construire en Paix la Justice Sociale et de renforcer la Dignité des peuples de Notre Amérique et du monde.

Alors, nous vous invitons, en particulier, à participer à l'inauguration de cette V° Rencontre Européenne de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste vendredi 13 octobre de 19H à 23 H dans les locaux du CICP au 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris (Métro 9 sortie Rue des Boulets).

Fraternellement,

Le comité d'Organisation du Comité Européen de Solidarité avec la Révolution Sandiniste

Confirmez votre présence avant le 6 octobre à l'adresse : solidaridad.europea.rps@gmail.com

