Ouragan Irma : La Russie offre son aide à Cuba et à la France

Cette semaine, le peuple cubain a pris des mesures de sécurité pour prévenir k'impact de ce phénomène.

Le ministre des Urgences de Russie, Vladimir Puchkov, a offert samedi de l'aide pour réparer les dégâts de l'ouragan Irma à Cuba et à la France dont les territoires d'outre-mer dans les Caraïbes ont été les plus touchés par le cyclone.

Le ministre russe a envoyé des télégrammes au vice-président du Conseil des Ministres de Cuba et au ministre de l'Intérieur de la France à qui il a assuré que « le service d'Urgences russe est prêt à apporter toute l'aide et l'assistance nécessaires. »

L'ouragan Irma, considéré comme le plus fort dans l'Atlantique depuis au moins 10 ans, a fait plus de 20 morts et de gros dégâts pendant son passage sur les Caraïbes. Sur l’île franco-hollandaise de San Martín jeudi, il a tué au moins 8 personnes et fait 21 blessés.

A Cuba, des logements ont été détruits complètement ou partiellement ainsi que des toits de maisons ou d'entités de production de l'Etat, d'ateliers de mécanique et de transports.

En ce moment, il avance vers la Floride (Etats-Unis) où on a ordonné l'évacuation de 6,5 millions de personnes.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Rusia-ofrece-ayuda-a-Cuba-y-Francia-para-superar-danos-de-Irma-20170909-0070.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/ouragan-irma-la-russie-offre-son-aide-a-cuba-et-a-la-france.html