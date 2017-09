Sergio nous a quittés

C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris la mort de Sergio Legendre, président d'Espace Che Guevara.

Sergio nous quitte à quelques jours du 50° anniversaire de l'assassinat du Che en Bolivie, le héros de la Révolution cubaine pour lequel il avait la plus grande admiration et sur la pensée de qui il avait fondé toute sa philosophie et toutes les orientations de son association.

Au sein d'Espace Che Guevara, pendant de longues années, il a mis tout son cœur et toutes ses ressources au service de la Révolution Cubaine et du peuple cubain.

Personnellement, j'ai connu Sergio bien avant la création même de notre association, alors que je n'étais qu'une militante de base de la cause cubaine.

Au fil des ans, nous avons eu des différends, des débats houleux, nous avons affronté ensemble toutes sortes de difficultés mais toujours l'amitié les a surmontés et toujours nous avons lutté ensemble dans le même but et toujours il nous a soutenus dans les moments difficiles.

Sergio nous manquera mais il restera toujours dans nos cœurs.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa femme et à ses filles.

Françoise Lopez

présidente de Solidarité Bolivarienne

