Venezuela : 120 pays du monde condamnent les mesures unilatérales contre des nations souveraines

Dans un document intitulé « Déclaration Politique de New York » signé mercredi par les 120 nations qui composent le Mouvement des Pays Non-alignés (MNOAL), l’organisation a condamné l'application de mesures coercitives et unilatérales par certains Etats pour faire pression sur d'autres nations souveraines, une pratique qui a porté atteinte à des pays qui font partie de ce bloc.

Dans cette déclaration, le mouvement affirme « son opposition à l'unilatéralisme et aux mesures coercitives unilatérales imposées par certains Etats, y compris celles de caractère économique, financier ou commercial qui ne sont pas conformes au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux règles et aux principes qui régissent les relations pacifiques entre les Etats qui peuvent en arriver à éroder et à violer la charte des Nations Unies, le droit international et les droits de l'homme. »

De même, les pays non alignés ont condamné la menace de l’utilisation de la force, les pressions politiques et le siège économique contre tout pays en tant que mesure pour atteindre des objectifs politiques et des intérêts politiques et de domination des Etats, une pratique à laquelle le Gouvernement des Etats-Unis (USA) a recouru plus fréquemment ces derniers mois contre le Venezuela.

En ce sens, ils plaident pour la stimulation et le renforcement du multilatéralisme dans la prise de décisions mondiales pour provoquer une dynamique dans la politique internationale qui, au-delà de la domination des puissances économiques et de l'armement, favorise « un ordre mondial juste et égalitaire et une façon démocratique de gouverner le monde. »

Dans cette déclaration, on défend la stimulation de la coopération multilatérale et le droit des nations au développement basé sur le respect de la souveraineté et du droit international pour stimuler la croissance économique et sociale ainsi que la paix et la préservation des droits de l'homme de la population du monde entier.

Les pays du MNOAL ont également réaffirmé leur condamnation du terrorisme et de l'association d'actes terroristes à des idéaux nationaux ou religieux et appellent instamment les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) – une instance dont le mouvement est le groupe politique le plus important – à unir ses efforts à la lutte contre le terrorisme international.

En ce sens, le mouvement a décidé « d'adopter des mesures rapides et efficaces pour éliminer le terrorisme international et, dans ce contexte, appeler instamment tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, à respecter leurs obligations en vertu du droit international et du droit international humanitaire dans la lutte contre le terrorisme, à extrader les auteurs d'actes terroristes en empêchant l’organisation, l'instigation ou le financement d'actes terroristes contre d'autres Etats depuis leur territoire ou de l'étranger ou par des organisations dont le siège se trouve sur leur territoire. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.avn.info.ve/contenido/120-pa%C3%ADses-del-mundo-rechazan-uso-medidas-unilaterales-contra-naciones-soberanas

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-120-pays-du-monde-condamnent-les-mesures-unilaterales-contre-des-nations-souveraines.html