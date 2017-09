Venezuela : 30 000 tonnes de blé arrivent de Russie

L'accord signé entre le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue russe Vladimir Poutine prévoit l'arrivée de 600 000 tonnes de blé pour combattre les attaques économiques contre la nation bolivarienne.

Jeudi, le vice-président du Venezuela, Tareck El Aissami a reçu à Puerto Cabello le premier bateau apportant de la farine de blé en provenance de Russie. Il a qualifié cet événement « d'historique » puisqu'il se concrétise seulement « 8 jours après que l'ordre infâme et criminel qui cherchait à laisser le peuple (du Venezuela) sans nourriture n'ait été connu. »

Le ministre de la Défense Vladimir Padrino López et le candidat socialiste au poste de gouverneur de Carabobo, Rafael Lacava ont aussi assisté à l'arrivée du bateau "Ken Goh", chargé de 30 525 tonnes de farine de blé.

« La nourriture ne va manquer au Venezuela dans aucun secteur, aucune matière première. Ce ne sera ni (Donald) Trump ni l'Empire nord-américain qui pourront arrêter le cours inéluctable du Venezuela-Puissance, » a déclaré El Aissami, ajoutant que le pays « n'est pas seul » et que « jamais il ne le sera » parce qu'il « a la reconnaissance internationale des autres peuples qui luttent aussi pour leur souveraineté et pour leur liberté. »

Le chargement, qui a levé l'ancre le 9 août dernier, fait partie d'un plan d'approvisionnement dans cette matière première qui n'est pas produite au Venezuela signé en 2017 par le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue russe Vladimir Poutine.

Le Gouvernement a informé qu'un second bateau croise déjà dans les eaux internationales proches de l’Amérique du Sud. Le Venezuela espère recevoir plus de 600 000 tonnes de blé d'ici fin décembre en plus d'autres produits promis par le Gouvernement de Russie. Le blé sera remis aux moulins pour y être traitée et ensuite, aux fabriques pour approvisionner plus de 10 000 boulangeries du pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:

Il y a certainement une erreur dans cet article : on parle de « blé » puis de « farine de blé ». J'ai traduit l'expression qui se trouve dans le texte chaque fois sauf dans la phrase « Le blé sera remis aux moulins pour y être traitée et ensuite, aux fabriques pour approvisionner plus de 10 000 boulangeries du pays » car si c'est de la farine, elle n'a pas besoin d'aller « au moulin...» Donc, finalement, je ne sais pas si ce qui est sur ce bateau, c'est du « blé » ou de la « farine de blé. »

Source en espagnol :

