Venezuela : 476 kg d'or remis à la Banque Centrale du Venezuela

Le ministre vénézuélien pour le Développement Minier Ecologique, Víctor Cano, a indiqué que ce chargement renforcera l'économie du pays et augmentera les réserves internationales en or.

A l'aéroport de la Base Aérienne de La Carlota dans l 'état de Miranda (centre) est arrivé jeudi un chargement de 476 kg d'or en provenance de l'Arc Minier de l'Orénoque qui sera envoyé dans les coffres de la Banque Centrale du Venezuela (BCV).

Le ministre vénézuélien pour le Développement Minier Ecologique, Víctor Cano, a précisé qu'avec l'arrivée de ce chargement extrait par plus de 25.000 mineurs, plus de 4 tonnes d'or se trouvent à la Banque Centrale du Venezuela.

« 476 kilogs en 45 lingots d'or sont en train d'arriver. C'est une réussite que nous avons obtenues en moins de 6 mois. Nous avons atteint le chiffre de plus de 4 tonnes d'or à la Banque Centrale du Venezuela, précisément 4 007 kilogs. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2009, » a-t-il déclaré sur VTV.

Ces derniers jours, il y a eu des réunions avec des scientifiques, des spécialistes de l'environnement et des travailleurs pour préserver l'écosystème dans l'Arc Minier, a ajouté le ministre.

Les premières remises ont eu lieu le 18 avril : 238 kilogs, le 4 mai, 313 kilogs, le 18 mai, 453 kilogs, le 2 juin, 407 kilogs, le 30 juin, 250 kilogs, le 7 juillet, 577,5 kilogs, le 28 juillet, 769 kilos, et 524,42 kilogs le 31 août dernier.

Depuis 2009, pas plus de 4 tonnes d'or n'étaient remises et on espère avoir une autre entrée à a BCV au mois d'octobre, a déclaré le ministre.

