Venezuela : Communiqué de Solidarité Bolivarienne Non à l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Venezuela ! Non au blocus financier des Etats-Unis ! Oui à l'Assemblée Nationale Constituante !

Solidarité Bolivarienne condamne catégoriquement l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Venezuela et les propos tenus par Emmanuel Macron le 29 août 2017, lors d'une réunion avec les ambassadeurs de France.

Qualifier devant les ambassadeurs de France un président légitimement, constitutionnellement et démocratiquement élu de dictateur est un acte très grave, une insulte envers un chef d'Etat, que ceux qui représentent la France aux 4 coins du monde, vont répéter jusqu'à plus soif. Des propos indignes de la France, Patrie des Droits de l'Homme.

Solidarité Bolivarienne condamne aussi, bien évidemment, l'intention d'Emmanuel Macron de recevoir Lilian Tintori qui non seulement œuvre depuis des années contre son propre pays mais est actuellement impliquée dans une grave affaire de corruption pour laquelle elle doit comparaître le 5 septembre.

Solidarité Bolivarienne condamne également avec la plus grande fermeté le blocus économique mis en place par le président des Etats-Unis, Donald Trump, contre le Venezuela.

En avril 1960, un rapport secret du Département d'Etat déclassifié en 1991 conseillait de mettre Cuba sous blocus pour créer "la déception et le découragement nés de l'insatisfaction et des difficultés économiques (...) en refusant l'argent et les fournitures à Cuba, pour faire baisser le salaire réel et nominal afin de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du régime cubain. "

Il y a plus de 50 ans à présent que cela a été fait et on sait avec quel succès. Certes, le peuple cubain a souffert et souffre toujours, certes, Cuba a dû faire preuve d'une inventivité extraordinaire pour faire face à toutes les difficultés qui ont été provoquées par le blocus mais politiquement, le bocus de Cuba a été un échec. Barack Obama lui-même l'a reconnu en décembre 2014 lorsqu'il a décidé de changer de tactique.

Donald Trump ressort donc là une politique qui a échoué et qui échouera encore car le peuple vénézuélien, comme le peuple cubain, est un peuple digne, déterminé à faire face à toutes les agressions pour défendre sa conception du monde et ses choix politiques, économiques, idéologiques, sa liberté, son indépendance et sa souveraineté.

Ce blocus ne renversera pas plus Nicolas Maduro qu'il n'a renversé Fidel Castro, ce dont nous nous réjouissons d'avance mais le peuple vénézuélien va souffrir et c'est infiniment regrettable.

Solidarité Bolivarienne affirme à nouveau son soutien à l'Assemblée Nationale Constituante démocratiquement élue le 30 juillet dernier qui a ramené la paix dans le pays, au Président Nicolas Maduro et au peuple vénézuélien.

Salon-de-Provence, le 3 septembre 2017,

Pour Solidarité Bolivarienne

la présidente,

Françoise Lopez

