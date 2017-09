Venezuela : Communiqué du Gouvernement du Venezuela sur les nouvelles sanctions des Etats-Unis

La République Bolivarienne du Venezuela condamne catégoriquement la décision irrationnelle du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de qualifier une nouvelle fois le noble peuple vénézuélien de menace pour sa sécurité nationale, cette fois sous le faux prétexte qu'il représenterait une menace terroriste et une menace pour l’ordre public états-unien.

La République Bolivarienne du Venezuela, en faisant sienne la Déclaration Politique de New York, adoptée à l'unanimité le 20 mars 2017 par les 120 Ministres des Affaires Etrangères du Mouvement des Pays Non-alignés (MNOAL) réaffirme son énergique condamnation de la promulgation et de la mise en place de mesures coercitives unilatérales qui violent de façon flagrante les buts et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, le droit international et les règles qui doivent régir les relations d'amitié et de coopération entre les Etats.

La République Bolivarienne du Venezuela, en réaffirmant sa position de principe au sujet de la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, dénonce devant la communauté internationale les actes inamicaux et hostiles du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui cherchent à stigmatiser notre pays sous prétexte de lutte contre le terrorisme en l'incluant dans la liste élaborée unilatéralement dans laquelle on accuse d'autres Etats de soutenir soi-disant ce terrible fléau. Ces sortes de listes, il faut le souligner, sont incompatibles avec le droit international et constituent en elles-mêmes une forme de terrorisme psychologique et politique. On sanctionne notre peuple, en outre, pour sa vocation pacifiste et pour sa tolérance et son respect des différentes religions et des différentes croyances professées librement et harmonieusement dans notre pays.

La République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant les peuples libres du monde le fait que cette action, en plus de se situer dans le cadre de la campagne d'agressions systématiques contre notre pays que nous avons déjà dénoncée, cherche à justifier l’utilisation de sujets aussi sérieux que la lutte contre le terrorisme pour atteindre des objectifs politiques tout en prétendant semer parmi la population états-unienne une opinion erronée et faire pression sur les institutions de l'Etat vénézuélien et sur les fonctionnaires publics soi-disant sanctionnés par la mesure récente adoptée pour contraindre ou forcer un changement dans le Gouvernement vénézuélien.

La République Bolivarienne du Venezuela, dans l'exercice de ses droits souverains, condamne les conduites impériales du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et informe que, conformément au principe de réciprocité, elle envisagera toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts et la souveraineté du pays.

Caracas, 25 septembre de 2017

