Venezuela : Communiqué du Gouvernement sur les nouvelles menaces de Donald Trump

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant les peuples du monde les nouvelles menaces contre sa souveraineté, la paix et la stabilité de notre pays proférées lors d'un dîner offert par le président des Etats-Unis Donald Trump aux plus hautes autorités de l'Etat de l' Argentine, du Brésil, de la Colombie et du Panamá au cours duquel il leur a enjoint d'augmenter la campagne d'agression contre le Venezuela. Nous savons que les peuples frères de ces pays condamneront ces actions et exigeront de leurs gouvernants qu'ils agissent avec dignité pour défendre la souveraineté de Notre Amérique car nous sommes sûrs de leur solidarité.

Le Président Trump a une obsession mortelle du Venezuela à cause de ses idées de suprémaciste blanc mais nous avons les peuples du monde et nous sommes prêts à continuer de vaincre sur les plans politiques et diplomatiques et sur tout autre plan s'il le faut les funestes agressions du Gouvernement états-unien.

Il est honteux et détestable que le président Santos, en cherchant à prévenir une sanction du Gouvernement états-unien à cause de l'augmentation démesurée de la production de cocaÏne recoure à la tactique de faire passer le Venezuela pour un facteur de déstabilisation de la région et en arrive au point d'appeler à une transition de Gouvernement au Venezuela alors que pendant des années, le Venezuela a supporté les conséquences de le guerre civile colombienne et malgré cela, a fait tout son possible pour garantir la paix en Colombie.

Ces indignes représentants de leur peuple vont à New York, la principale scène de concertation internationale, non pour aborder les grands problèmes qu'affronte la région : la souffrance des immigrants, la nécessité de solder la dette sociale et d'encourager le développement soutenable, combattre le trafic de drogues en commençant par le principal marché de consommation ou aborder les conséquences du changement climatique qui se sont manifestées récemment par le passage d'ouragans dans les Caraïbes mais au contraire, pour se soumettre et se subordonner aux directives du président Trump contre le Venezuela.

La République Bolivarienne du Venezuela continuera à défendre son indépendance et à résister fermement aux attaques d'un Gouvernement des Etats-Unis raciste qui cherche à mettre à genoux toute la région. Le Venezuela est une nation fière de son histoire forgée par des femmes et des hommes qui ont donné leur vie pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Aucun président suprémaciste ne pourra rien contre notre peuple.

Caracas, 19 septembre 2017

