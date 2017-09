Venezuela : Communiqué du Gouvernement sur les sanctions illégales imposées par le Canada

La République Bolivarienne du Venezuela condamne catégoriquement la décision du Gouvernement du Canada de vouloir imposer des sanctions illégales à de hauts fonctionnaires de l'Etat vénézuélien, en violation flagrante des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'OEA, du droit international et des règles qui doivent régir les relations d'amitié et de coopération entre les Etats.

Le Venezuela dénonce devant la communauté internationale ces mesures inamicales et hostiles qui portent atteinte, entre autres, au principe de non intervention dans les affaires intérieures des Etats et cherchent à saper la paix et la stabilité sociale obtenue dans notre pays après la formation de l'Assemblée Nationale Constituante ainsi que les efforts permanents du Gouvernement National en faveur du dialogue et de l'entente politique entre les différents secteurs qui existent dans le pays. Ce sont des sanctions destinées à miner les efforts pour entamer, avec le soutien et l'accompagnement de membres de la communauté internationale le dialogue entre le Gouvernement et l'opposition vénézuélienne.

Le but de cette agression est de ne pas reconnaître les institutions de l'Etat vénézuélien et de continuer à soutenir la violence des groupes extrémistes que le Gouvernement du Canada lui-même a protégés et encouragés dans des forums internationaux. Une fois la paix obtenue par la déroute des agents violents, les intérêts anti-nationaux cherchent à fabriquer une crise depuis l'étranger. Le Gouvernement du Canada a établi le 5 septembre 2017 une aberrante association de subordination envers le Gouvernement du Président Donald Trump dans le but explicite de renverser le Gouvernement constitutionnel du Venezuela en utilisant des sanctions économiques comme arme politique.

La République Bolivarienne du Venezuela, dans l'exercice de ses droits souverains, condamne les conduites impériales des Etats qui croient avoir le pouvoir de violer le droit international et dénonce le faux discours de propagande du Gouvernement canadien qui s'associe au porte-parole le plus rétrograde du suprémacisme blanc états-unien qui agresse la plupart des pays de l'hémisphère. Cette décision du Gouvernement canadien porte profondément atteinte aux liens d'amitié et de respect qui pendant des années ont guidé les relations entre nos pays et, en conséquence, le Venezuela envisagera toutes les mesures nécessaires pour défendre l'intérêt et la souveraineté nationale.

Caracas, 22 septembre 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-rechaza-categóricamente-sanciones-del-gobierno-canadá

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-communique-du-gouvernement-sur-les-sanctions-illegales-imposees-par-le-canada.html