Venezuela : Communiqué sur la résolution des Etats-Unis sur la lutte anti-drogues

1.La République Bolivarienne du Venezuela condamne la pratique unilatérale continuelle du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique d'évaluer, de qualifier et d'émettre des résolutions sur les politiques de pays souverains dans des domaines qui concernent exclusivement leurs affaires intérieures.

2.La Résolution du président Trump concernant les pays avec un fort trafic ou une forte production de drogues illicites pour l'année fiscale 2018 montre à son tour que la soi-disant lutte contre les drogues que dit livrer le Gouvernement des Etats-Unis est en réalité une arme politique étant donné que même en reconnaissant la grave situation qui a été provoquée dans d'autres pays ces derniers mois en termes de production de drogues, le Venezuela est signalé pour mener à bien une politique souveraine en matière de lutte contre la drogue. Peu importe pour le Gouvernement des Etats-Unis que le Venezuela ait montré des avancées significatives dans la lutte contre la drogue, en particulier à partir de 2005, date à laquelle il a été mis fin à l'accord que jusqu'alors on avait avec l’Administration pour le Contrôle des Drogues des Etats-Unis (DEA), augmentant ensuite à plus du double l'efficacité des saisies et de l'incinération de drogues par l'Etat vénézuélien. Le fait que ces avancées aient été reconnues par l’Organisation des Nations Unies qui reconnaît le Venezuela comme un pays libre de cultures illicites n'intéresse pas on plus les Etats-Unis.

3.Les récentes déclarations du sous-secrétaire d'Etat au Bureau des Affaires Internationales de Drogues et de l'Application de la Loi des Etats-Unis d'Amérique, William Brownfield, le 12 septembre 2017 ainsi que cette nouvelle Résolution du Président constituent simplement une nouvelle agression du Gouvernement états-unien pour renforcer la campagne destinée à montrer le Venezuela, un pays qui n'est connu ni comme producteur ni comme consommateur de drogues comme un Etat sous contrôle du trafic de drogues pour légitimer son but politique d'intervenir et de déstabiliser le Gouvernement vénézuélien.

4.Les Etats-Unis sont actuellement le principal marché pour la consommation des drogues illicites, raison pour laquelle le trafic et la production continuent à être des affaires lucratives pour le crime organisé. Au lieu de faire des efforts pour évaluer et pénaliser d'autres pays souverains affectés par cette demande, ils devraient réviser ses politiques intérieures pour garantir le diminution de la consommation qui est en vérité la racine du problème. Nous appelons instamment le Gouvernement états-unien à cesser d'utiliser ce sujet à des fins politiques et à corriger immédiatement ses politiques inefficaces qui finissent par déstabiliser une zone de paix comme le continent américain.

Caracas, 15 septembre 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/09/venezuela-rechaza-resolucion-estadounidense-en-la-lucha-antidrogas/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-communique-sur-la-resolution-des-etats-unis-sur-la-lutte-anti-drogues.html