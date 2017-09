Venezuela : De la guerre à la paix économique

par Elías Jaua Milano, 9 septembre 2017

Le camarade Président Nicolás Maduro, le jeudi 7 septembre dernier, a présenté devant l'Assemblée Nationale Constituante plénipotentiaire, une vision complète de la situation économique complexe, de ses causes et les actions n »nécessaires pour la surmonter. Conscient des effets négatifs qu'a eu la guerre économique et de l'héroïque résistance du peuple auquel nous appartenons, il a affirmé que nous devons passer de la résistance à la victoire dans le domaine économique, que nous devons rétablir et étendre la prospérité que nous avons atteinte dans les 10 premières années de la Révolution Bolivarienne sous le Gouvernement de notre Commandant Chávez.

Comme toujours, le Président Maduro, a dit la vérité : 4 ans de guerre économique ont déstructuré la système de production, de distribution, le système bancaire et financier du pays dans le contexte de la chute la plus importante et la plus longue des prix du pétrole aggravée par le blocus financier et commercial permanent officialisé à présent par l'ordre exécutif de Donald Trump.

La dollar parallèle, la contrebande et la spéculation en tant qu'expressions d'une escalade dangereuse de corruption publique et privée ont été les instruments privilégiés d'une guerre contre tout un peuple, profitant de la réalité de la diminution des revenus du pétrole et d'un boycott financier dans ses différentes modalités.

Aujourd'hui, il devient indispensable de prendre l'offensive révolutionnaire dans le domaine économique, de revenir aux bases de production fixées par notre Commandant Chávez dont certaines ont été abandonnées comme l'a reconnu courageusement le Président Maduro et de dépasser les instruments qui ont été détruits pour obtenir avec de nouveaux outils audacieux la stabilité économique.

Avec les prix de 50 produits de base fixés avec tous les acteurs de l'économie, obligatoirement appliqués une fois l'accord obtenu et contrôlés par le Pouvoir Populaire, on cherche à stabiliser les prix.

Une politique du change qui cherche à diversifier les revenus en devises au-delà du pétrole, à réserver les revenus de l'Etat aux besoins du peuple et à permettre par l'ouverture de bureaux de change, le change de devises entre particuliers. On envisage également d'officialiser l'utilisation dans les transactions internationales d'un panel de monnaies étrangères différentes du dollar pour surmonter le blocus financier et commercial imposé dans la pratique par le Gouvernement états-unien.

L'investissement étranger régulé par l'Etat pour stimuler des domaines comme le tourisme, l’agriculture, les mines, l'industrie, le développement des infrastructures,e entre autres.

Une politique de Protection du Peuple par le renforcement et l'expansion de l'emploi stable, des revenus des travailleurs, des retraites, de la protection sociale et de l'organisation politique et productive du peuple en général grâce aux Missions, aux Grandes Missions et aux communes, aux conseils communaux et aux conseils locaux d'approvisionnement et de production.

Une politique fiscale et financière destinée à identifier l'enrichissement produit par la spéculation, la contrebande, le dollar parallèle et toutes les autres formes de corruption utilisées dans la guerre contre le peuple. L'accumulation de richesses a augmenté pendant cette période, ce qui menace les avancées en matière de construction d'une société égalitaire. Il faut renverser cette tendance en gérant fermement ce qui est légal et en confisquant la richesse mal acquise. Que les riches et les corrompus paient la reconstruction de la paix et de la prospérité économique et sociale qu'ils nous ont enlevées.

Le combat contre la guerre monétaire, contenir le vol de notre papier monnaie par la plus grande vigilance des organes de contrôle des banques et par l'expansion des transactions électroniques. Personne ne peut retenir l'argent du peuple.

Le Président de la République a consigné devant l'ANC 8 propositions de lois pour réguler ces actions et pour pénaliser leur non application par les privés et la corruption des fonctionnaires publics de tout niveau. Il leur revient, à eux et aux députés à la Constituante, d'engager un débat urgent sur ces aspects en faisant particulièrement attention à la souveraineté nationale pour les mettre en place efficacement en tenant compte de la maxime du Président Maduro: « Il y en a qui croient que la solution est plus de capitalisme. Non, l a solution est de continuer à construire notre modèle de production. »

Je conclus, persévérer dans le modèle éthique, souverain, bolivarien, socialiste que le Commandant Chávez a commencé à construire et son plan de renforcement et d'expansion, le Plan de la Patrie. Seulement ainsi, nous rendrons irréversible la prospérité économique et sociale. Allons-y, c'est le moment ou jamais.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://eliasjauavzla.wordpress.com/2017/09/09/transitar-de-la-guerra-a-la-paz-economica/

