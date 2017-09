Venezuela : Début de la campagne électorale

Le Conseil National Electoral (CNE) et les représentants des différents partis politiques du pays ont terminé vendredi dernier le contrôles des données électorales sur les machines à voter et a approuvé les règles qui régiront la campagne électorale pour les prochaines élections régionales.

La campagne électorale se déroulera du 23 septembre au 12 octobre.

« Le contrôle a débuté le jeudi 21 septembre avec la révision des configurations des archives et avec la sélection de 0,5% des données biographiques et biométriques des électeurs par état qui composent l'essai objet du contrôle, » rapporte le CNE dans un communiqué.

Les radios auront 4 minutes par jour au plus pour diffuser la campagne électorale.

Dans le cadre de ce processus, on a contrôlé les photos et les empreintes qui font partie de l'essai et que les archives de données électorales (ADES) coïncident exactement avec la base de données biométriques.

Les règles de cette campagne indiquent que la diffusion de la propagande électorale ne pourra être négociée que par les partis politiques et les candidats. Ces contrats seront signés avec les prestataires de service de télévision publique et privée et doivent remplir certaines conditions. En particulier, les prestataires de service de télévision gratuite nationales, régionales et par souscription pourront diffuser de la propagande électorale pendant 3 minutes par jour au plus.

Pour les élections du 15 octobre, 18 094 065 électeurs sont appelés aux urnes, selon le Registre Electoral (RE). Cela comprend 17 898 004 Vénézuéliens résidant dans les états et 196 061 étrangers résidant au Venezuela inscrits sur les listes électorales.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Inicia-campana-para-elecciones-regionales-en-Venezuela--20170923-0024.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-debut-de-la-campagne-electorale.html