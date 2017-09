Venezuela : Déclaration d' Evo Morales au Sommet de Solidarité avec le Venezuela

Je suis très heureux d'être au Venezuela, c'est une joie de rencontrer à nouveau le camarade Maduro, des dirigeants et des mouvements sociaux anti-impérialistes du monde entier. Nous n'allons jamais céder dans cette grande lutte.

J'aimerais avoir comme le président Maduro le président Trump comme chef de campagne parce que tout ce qu'il dit se transforme en victoire pour le Venezuela.

Notre lutte est totalement justifiée, nous défendons la souveraineté, nos ressources naturelles. Ils utilisent n'importer quel prétexte comme le terrorisme ou le trafic de drogues pour nous envahir et nous diviser ils ont toujours voulu nous diviser pour nous piller... Le Venezuela est le pays qui a le plus de réserves de pétrole qu monde, il est logique qu'il soit la cible de l'ennemi.

J'étais très inquiet mais quand le président Maduro a lancé l'Assemblée Nationale Constituante, il nous a surpris agréablement et nous avons vu de l'extérieur qu’il a a garanti la paix dans le pays par cette initiative, c'est la grande conclusion. Maintenant, que diront les instruments de l'Empire comme le Secrétaire Général de l'OEA, Luis Almagro ? Maintenant, le dialogue a débuté avec l'opposition pour qu'elle puisse participer, c'est ça la démocratie, et en plus elle s'est inscrite pour les élections régionales bien qu'Almagro ait voulu qu'elle n'y participe pas.

La vérité triomphe toujours quand nous sommes du côté du peuple, c'est une lutte pour la dignité de nos peuples. Ils mentiront, ils gêneront momentanément mais les peuples continueront à triompher.

Une énorme émotion et une énorme joie d'être sur la terre de Bolívar et de Chávez et de voir tous les frères du monde réunis ici. Tant que le capitalisme et l'impérialisme existent, la lutte continue parce que c'est une lutte permanente. J'ai toujours dit que si Fidel tout seul a gagné contre l'impérialisme, maintenant, bien plus car nous sommes plusieurs présidents.

Les médias doivent avoir une conscience et aussi les réseaux sociaux. Je ne croyais pas en eux mais ils sont utiles et il faut combattre là.

Frère Maduro, nous n'allons pas vous abandonner, que la droite nationale et mondiale, la droite nord-américaine dise ce qu'elle veut. Qu'une conspiration de n'importe quelle sorte arrive, elle sera toujours vaincue.

Que la droite sache qu'ici, il y a des dirigeants sociaux. Ils chercheront à nous diviser mais ils ne pourront pas parce que nous avons plus de conscience, les traîtres ou les camarades qui s'en vont ne nous manqueront pas mais nous le surmonterons.

Comptez sur le peuple bolivien, jamais nous n'allons abandonner la Révolution Bolivarienne.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/17/declaracion-del-presidente-de-bolivia-evo-morales-ayma-en-la-cumbre-de-solidaridad-con-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-declaration-d-evo-morales-au-sommet-de-solidarite-avec-le-venezuela.html