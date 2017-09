Venezuela : Donald Trump interdit l'entrée des Vénézuéliens aux Etats-Unis

Le président des Etats-Unis Donald Trump a appliqué dimanche de nouvelles sanctions au peuple du Venezuela, cette fois dans le domaine migratoire en suspendant et en mettant des conditions à l'entrée des Vénézuéliens dans le pays, a informé la Maison Blanche sur son site.

Dans l'ordre exécutif signé par Trump, il était indiqué que la mesure de suspension entrerait en vigueur le 18 octobre prochain et comprend les citoyens du Tchad et de la Corée du Nord.

Cette restriction est destinée aux employés publics et à leur famille directe, en particulier à ceux qui sont liés aux ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix et des Relations Extérieures ainsi qu’au Service Administratif d'Identification, de Migration et d'Immigration (SAIME) et au Service Bolivarien de Renseignement National (SEBIN).

L'ordre exécutif est également dirigé contre les citoyens vénézuéliens qui demandent un visa d'affaires ou de tourisme. Dans le cas des Vénézuéliens qui ont déjà un visa, le Gouvernement des Etats-Unis les soumettra à des mesures complémentaires au moment d'entrer dans le pays « pour s'assurer que les informations du voyageur sont toujours valables, » indique l'ordre exécutif.

Selon le rapport, cette nouvelle sanction obéit au fait que le Gouvernement vénézuélien « ne coopère pas pour vérifier si ses citoyens représentent une menace pour la sécurité nationale ou pour la sécurité publique, ne partage pas correctement les informations concernant la sécurité publique et le terrorisme » et ne collabore pas non plus pour recevoir ses ressortissants expulsés des Etats-Unis. »

Lors de sa participation mardi dernier à la 72° Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Trump a renouvelé ses menaces de sanctions contre le peuple vénézuélien : « Nous avons imposé des sanctions à la dictature socialiste de Maduro (…) pour que son régime réponde et nous sommes prêts à imposer plus de mesures, » a-t-il déclaré.

Le 6 mars 2017, le gouvernement états-unien avait publié une proclamation « sur l'amélioration des possibilités d'action et des processus de détection des tentatives d'entrée aux Etats-Unis de terroristes ou d'autres menaces pour la sécurité publique. »

A cette occasion, l'entrée aux Etats-Unis des citoyens de la Libye, de l'Iran, de la Syrie, du Yemen et de la Somalie avait été suspendue.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.correodelorinoco.gob.ve/donald-trump-prohibe-entrada-de-venezolanos-a-estados-unidos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-donald-trump-interdit-l-entree-des-venezueliens-aux-etats-unis.html