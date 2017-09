Venezuela :  Freddy Guevara et la mère de Leopoldo López rencontrent Michelle Bachelet.

Les dirigeants de l'opposition poursuivent leur tournée internationale pour remettre en question la démocratie au Venezuela. A cette occasion, ils ont rencontré la présidente du Chili, Michelle Bachelet.

Le ministre des Relations Extérieures du Venezuela, Jorge Arreaza a déclaré vendredi que le Gouvernement du Chili doit respecter la Constitution et les institutions du Venezuela et l'a exhorté à se consacrer à résoudre ses nombreux problèes intérieurs.

Au Chili, les opposants ont été reçus par la Présidente Michelle Bachelet qui s'est dit prête à soutenir un dialogue qui permette le soi-disant rétablissement de l'ordre démocratique au Venezuela.

Antonieta Mendoza, mère de l'opposant emprisonné Leopoldo López et le vice-président de l'Assemblée Nationale dans l'illégalité Freddy Guevara se sont rendus au Chili pour remettre en question l'ordre constitutionnel du Venezuela et encourager des actions contre le pays, rapportent des sources officielles.

Leopoldo López a été accusé par le Gouvernement vénézuélien d'avoir participé et d'avoir stimulé les délits d'incendie et de dommages aux biens qui ont été commis dans le cadre d'un plan de renversement du Président Nicolás Maduro intitulé « La Sortie. » Dans son dossier se trouvent aussi l'instigation à a violence, l'intimidation publique, dommage à desproproétés de l'Etat et homicide volontaire qulifié.

