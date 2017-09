Venezuela : L'Assemblée Nationale Constituante condamne l'ingérence du Parlement Européen

L'Assemblée Nationale Constituante (ANC) du Venezuela a condamné les nouvelles prétentions d'ingérence du Parlement Européen, un organe qui cherche à appliquer des sanctions au Venezuela.

« Depuis cette Assemblée Nationale Constituante plénipotentiaire et souveraine, nous condamnons toutes les tentatives d'intervention au Venezuela. Nous condamnons toutes les actions contre notre patrie destinées à ce qu'il y ait une intervention, » a déclaré la Présidente de l'ANC, Delcy Rodríguez, lors d'une session ordinaire à Caracas (capitale du Venezuela).

Elle a ajouté que seulement 3% du quorum de députés du Parlement Européen, ont approuvé un décret pour agresser le peuple vénézuélien et elle a précisé que cette tentative est le produit des pressions internationales exercées par certains dirigeants de l'opposition vénézuélienne.

« Le Parlement Européen est composé de 751 députes et à peine 23 ont assisté à cette session, cela représente 3% du Parlement et on prétend approuver une résolution encourageant l'application de sanctions contre le Gouvernement et le peuple du Venezuela, » a-t-elle expliqué.

Rodríguez a aussi souligné que l'Assemblée Nationale Constituante « soutiendra toutes les mesures que prend le Gouvernement pour défendre la souveraineté et établir des relations diplomatiques de respect avec le monde. »

