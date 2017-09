Venezuela : L'OEA cherche à amener le Venezuela devant la Cour Pénale Internationale

L'Organisation des Etats Américains (OEA) décidera entre jeudi et vendredi si on ouvrira une enquête sur le Venezuela devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour la situation des droits de l'homme, selon un communiqué de cet organisme.

« Demain jeudi 14 à 10H00 (14H00 GMT) et vendredi 15 septembre 2017 à 9H00 heures (13H00 GMT) auront lieu 2 sessions au siège de l'OEA pour analyser si la situation au Venezuela réunit les conditions exigées par l'article 53(1)(a)–(c) du Statut de Rome pour ouvrir une enquête devant la Cour Pénale Internationale, » dit le communiqué.

Le Statut de Rome stipule que « le Procureur, après avoir évalué les informations dont il dispose, engagera une enquête à moins qu'il pense qu'il n'y a pas de fondement raisonnable pour procéder à celle-ci conformément au présent Statut. »

Pour déterminer si on doit procéder à une enquête, « le Procureur prendra en compte si : a) l'information dont il dispose constitue un fondement raisonnable pour penser qu'on a commis ou qu'on est en train de commettre un crime de la compétence de la Cour. b) l'affaire est ou non recevable conformément à l'article 17. c) s'il y a des raisons importantes de penser que même en tenant compte de la gravité du crime et des intérêts des victimes, une enquête n'aboutirait pas aux intérêts de la justice, » ajoute le document.

Le Gouvernement du Venezuela a dénoncé mardi dernier devant le Conseil Permanent de l'OEA qu'Almagro utilise une « image inexistante » pour présenter le Venezuela comme un pays qui viole les droits de l'homme.

Les informations seront analysées avant le 30 octobre par un panel d'experts qui déterminera si on ouvrira une enquête enquête sur le Venezuela devant la CPI.

Ces conclusions seront remises au Conseil Permanent de l'OEA.

Qui est derrière cette nouvelle procédure contre le Venezuela ?

Selon le même communiqué, l'ex-procureur chef de la CPI Luis Moreno Ocampo sera chargé des audiences pour « collecter les informations pour éventuellement faciliter la possibilité que le Procureur de la CPI ouvre un examen préliminaire de la situation au Venezuela. »

Moreno Ocampo a été nommé en juillet conseiller spécial pour les Crimes contre l'Humanité par le secrétaire général de l'OEA Luis Almagro qui a été l'organisateur des tentatives de coup d'Etat au Venezuela.

Almagro a agi comme un appendice des mouvements d'opposition du Venezuela, un pays membre de l'OEA, qui cherchent à briser par la violence le processus révolutionnaire engagé en 1998 par le commandant Hugo Chávez et qui est actuellement dirigé par le Président Nicolás Maduro.

En ce sens, le politicien a violé le principe de non intervention en ne respectant pas le droit international qui établit que les Etats ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures d'autres nations identiques, comme c'est le cas du Venezuela qu'Almagro a menacé plusieurs fois de l'application de la Charte Démocratique Inter-américaine (CDI).

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/OEA-busca-llevar-a-Venezuela-ante-la-Corte-Penal-Internacional-20170914-0003.html

.URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-l-oea-cherche-a-amener-le-venezuela-devant-la-cour-penale-internationale.html