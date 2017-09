Venezuela : L'opposition réalise des primaires pour l'élection des gouverneurs

La Table de l'Unité Démocratique (MUD) a organisé dimanche des primaires pour élire les candidats qui se présenteront aux élections des gouverneurs dans 19 états du Venezuela et participeront aux élections régionales organisées par le Conseil National Electoral en octobre prochain.

Ces élections contredisent le discours du groupe politique qui disait, pendant ces 3 derniers mois, qu'il ne reconnaissait pas le Pouvoir Electoral et qu'ils ne participeraient pas à des élections organisées par le CNE.

Les principaux porte-paroles et partis politiques d'opposition qui assurent qu'il y a une dictature au Venezuela se préparent à participer à des élections directes, universelles et secrètes.

Pour sa part, le secrétaire général du parti Action Démocratique, Henry Ramos Allup qui, jusqu'en août, disait qu'il fallait désigner une nouvelle direction pour la CNE pour que l'opposition participe aux prochaines élections a déclaré que la coalition de droite est obligée de se présenter aux élections régionales pour conserver l'image de démocratie qu'elle a au niveau international.

« La communauté internationale soutient notre participation aux élections parce que ça a été l'une des choses essentielles que nous avons demandées, qu'on fixe un calendrier électoral. Maintenant que le calendrier est fixé (…) qu'allons-nous dire à la communauté internationale : que nous ne participons pas aux élections ? »

Entre avril et juillet 2017, la MUD a organisé et financé de multiples foyers de violence politique dans différentes villes du pays pour provoquer un climat d'ingouvernabilité et une rupture du fil constitutionnel au Venezuela pour justifier une intervention étrangère.

De même, l'opposition a assuré qu'elle ne participerait à aucune élection si le mandat constitutionnel du Président élu Nicolás Maduro n'était pas interrompu illégalement et au mauvais moment. 4 mois après la mise en place d'un calendrier de violences qui a échoué, la coalition de droite participera au processus électoral malgré les divisions internes manifestées par les contradictions de son discours.

Faible participation

La commission organisatrice des primaires de la MUD attendait la participation d'au moins 10% du corps électoral du pays pour choisir ses candidats. Cependant, bien que plusieurs centres aient été habilités avec un nombre important de tables à Caracas (capitale) et dans l'état de Miranda (centre), la participation a été faible.

L'absence de communication et d'informations sur ce processus et les contradictions dans le discours de certains dirigeants de l'opposition ont influé sur la réponse de la population d'opposition à l'appel à participer aux primaires.

Selon les organisateurs, la participation était estimée à 10% du corps électoral, ce qui équivaut à environ 1 200 000 votants.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/Oposicion-venezolana-realiza-primarias-para-regionales-y-con-baja-participacion-20170910-0051.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-l-opposition-realise-des-primaires-pour-l-election-des-gouverneurs.html