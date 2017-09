Venezuela : L'Union Européenne étudie des mesures d'ingérence

« Les pays membres de l'Union Européenne (UE) pourraient discuter de l'introduction de « mesures restrictives sélectives contre le Venezuela » dans les prochains jours, » a indiqué vendredi la haute représentante de la communauté pour la Politique Etrangère Federica Mogherini.

Lors d'une rencontre informelle des ministres des Affaires Etrangères de l'Union Européenne, Mogherini a présenté un document avec différentes « options », rapporte EFE.

« Pour le moment, l'accent est mis essentiellement sur l'activité diplomatique et politique, » a indiqué la porte-parole en évoquant les possibilités qui sont sur la table qu'elle considère comme « les plus importantes. »

La réunion contenait un point sur le Venezuela « pour échanger des notes sur les différents contacts que nous avons eu cet été et pour préparer les différents contacts que nous aurons pendant la semains ministérielle de l'Assemblée Générale de l'ONU, » a expliqué Mogherini.

Il n'est pas sans importance qu'une délégation d'hommes politiques de l'opposition composée de Julio Borges, de Primero Justicia et de Freddy Guevara, de Volonté Populaire fasse une tournée en Europe pour réclamer l'intervention étrangère contre le Venezuela ainsi que des mesures économiques et financlères.

Le chancelier vénézuélien Jorge Arreaza et le Président Nicolás Maduro lui-même ont critiqué fortement le rapprochement de certains Gouvernements et de la délégation de l'opposition, responsable des appels à la violence qui ont fait plus de 130 morts, des milliers de blessés et des millions de dollars de pertes matérielles et patrimoniales.

