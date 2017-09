Venezuela : La CIA et des militaires des Etats-Unis ont proposé une invasion similaire à celle de la « Baie des Cochons »

Une attaque contre le Venezuela avec les mêmes caractéristiques que l'invasion de la « Baie des Cochons » à Cuba a été proposée à Donald Trump quand il est devenu président des Etats-Unis par l'Agence Centrale de Renseignement (CIA) et d'autres membres du Conseil de Sécurité du pays.

C'est ce qu'a assuré le vice-ministre des Relations Extérieures pour l’Amérique du Nord, Samuel Moncada, jeudi à New York où se tient la 72° Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Celui qui est aussi ambassadeur du Venezuela à l'Organisation des Etats Américains (OEA) a révélé que les médias des Etats-Unis ont occulté cette information donnée par l'ex-conseiller pour les questions de sécurité de Trump, Steven Bannon, lors d'une interview accordée à une télévision locale après sa destitution il y a quelques semaines.

« En février, quand Trump est arrivé à la présidence, il a trouvé 3 crises : une crise cubaine des missiles en Corée du Nord, une guerre du Vietnam en Afghanistan et une « Baie des Cochons » au Venezuela, la CIA et les militaires nord-américains l'ont présenté ainsi, » a précisé le diplomate vénézuélien en citant l'ex-stratège de la sécurité nommé par le locataire de la Maison Blanche.

Moncada a signalé que dans les grands médias, il y a un bombardement de propagande destiné à préparer l'opinion publique à accepter une agression contre le Venezuela.

Il a souligné la déclaration unanime du Mouvement des Pays Non-alignés qui condamne l'utilisation de mesures coercitives par les puissances pour faire pression afin d'obtenir des changements dans la politique intérieure des peuples.

Il a également indiqué que ce mouvement qui a un caractère plus politique et qui réunit plus de 120 pays de tous les continents soutient le Venezuela face aux menaces d'intervention militaire.

