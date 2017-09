Venezuela : La majorité des Vénézuéliens soutiennent la Loi contre la haine

Plus de 60% des Vénézuéliens soutiennent la promulgation de la Loi Constitutionnelle contre la Haine, l'Intolérance et pour la Coexistence Pacifique actuellement débattue.

Selon un sondage d' Hinterlaces divulgué par l'analyste José Vicente Rangel, seulement 33% des personnes interrogées ont manifesté leur désaccord avec cette loi qui a été votée par l'Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Il a ajouté que ce sondage, réalisé du 18 au 30 août, a révélé que 65% de la population pense que les responsables des crimes commis pendant les violences survenues au Venezuela de 1999 à 2017 doivent être condamnés à des peines de prison.

29% considèrent qu'il faut laisser libres ceux qui ont incité à la haine et 6% ne savent pas ou disent ne pas savoir.

Sur le travail effectué par l'Assemblée Nationale Constituante en 1 mois, plus de 59% des personnes interrogées le classent entre « très bien » et « moyen ».

La Loi Constitutionnelle contre la Haine, l'Intolérance et pour la Coexistence Pacifique cherche à freiner la campagne de haine et de violence organisée par des secteurs d'extrême-droite vénézuélienne entre 1999 et 2017.

Les spécialistes espèrent qu'avec des sanctions sévères, justice soit faite aux victimes de l'opposition qui, dans sa dernière attaque putschiste d'avril à août, a provoqué la mort de plus d'une centaine de Vénézuéliens et fait des milliers de blessés.

Pendant cette période, le Venezuela a été la scène de crimes horribles comme des assassinats et des personnes ont été brûlées vives parce qu'on les qualifiait de chavistes.

(Avec des informations de Prensa Latina)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/09/03/mayoria-de-los-venezolanos-apoyan-ley-contra-el-odio/#.Wazwwa3pMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-la-majorite-des-venezueliens-soutiennent-la-loi-contre-la-haine.html