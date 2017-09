Venezuela : La MUD refuse d'assister à la réunion de dialogue en République Dominicaine

La coalition d'opposition Table de l'Unité Démocratique (MUD) n'assistera pas à la prochaine rencontre de dialogue politique décidé par consensus avec la délégation du Gouvernement vénézuélien et les accompagnants internationaux prévue pour ce mercredi 27 septembre à Saint Domingue, République Dominicaine, a annoncé mardi le député Luis Florido.

Lors d'une conférence de presse de l'alliance de droite, Florido a allégué que « les conditions sérieuses ne sont pas réunies » pour assister à la réunion prévue par sa propre délégation lors de la première rencontre quia eu lieu le 14 septembre dernier à l’invitation du président de la République Dominicaine, Danilo Medina et de l'ex-premier ministre espagnol, Luis Rodríguez Zapatero.

La MUD a adressé une lettre au président dominicain dans laquelle elle expose ses raisons de ne pas assister à ce rendez-vous parmi lesquelles elle souligne la soi-disant impossibilité de substitution de candidats à cause de failles dans le calendrier. Cependant, le Conseil National Electoral (CNE) a donné des informations constantes sur les processus de préparation des élections régionales, y compris sur les contrôles auxquels ont participé des spécialistes représentant les partis d'opposition.

Bien que la MUD soit composée de 20 partis politiques, la lettre adressée au président Medina n'a été signée que par 4 partis : Action Démocratique, Primero Justicia, Volonté Populaire et Un Nouveau Temps.

Pendant la conférence de presse, accompagné par le député Julio Borges qui faisait partie de la délégation d'opposition qui a décidé de cette rencontre et s'est engagée à y participer, Florido a indiqué que pendant la dernière réunion, la MUD a eu des exigences « en matière de droits de l'homme et de garanties électorales » que le gouvernement n'a pas satisfaites. Cependant, les candidats d'opposition aux élections régionales du 15 octobre prochain font leur campagne électorale tout à fait normalement.

Pendant 2 jours, la délégation de la MUD composée par Timoteo Zambrano, Luis Florido, Manuel Rosales, Vicente Díaz, Julio Borges et Eudoro González et la commission du Gouvernement national composée par le maire Jorge Rodríguez, la présidente de l’Assemblée Nationale Constituante, Delcy Rodríguez, et le diplomatie Roy Chaderton, se sont réunies pour réactiver le processus de dialogue politique qui a débuté en octobre 2016 et que la MUD a décidé de quitter publiquement en décembre.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

