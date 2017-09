Venezuela : La plupart des pays de l'ONU veulent le dialogue pour le Venezuela

La Chine est l'un des pays qui a opté pour le dialogue à la 72° Assemblée Générale des Nations Unies.

La grande majorité des pays de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Plaide pour le dialogue pour résoudre le problème du Venezuela, a affirmé jeudi le président vénézuélien Nicolás Maduro.

« Il y a eu un débat et 99% des discours et des déclarations des présidents, des chefs d'Etat, de gouvernement et des chanceliers ont été pour la paix, pour le dialogue, » a déclaré Maduro sur la chaîne d'Etat Venezolana de Televisión.

Maduro a évoqué les interventions à la 72° Assemblée Générale des Nations Unies, à New York, où une fois de plus, les nations et en particulier les pays d'Amérique ont condamné toute mesure militaire des Etats-Unis (USA) contre le Venezuela.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de l'Espagne, Alfonso Dastis s'est déclaré en faveur des conversations et a appelé instamment le gouvernement vénézuélien à engager un « véritable dialogue » avec l'opposition.

« L'Espagne souhaite ardemment que les Vénézuéliens puissent recommencer à vivre en démocratie, en paix et en liberté, nous appelons instamment le Gouvernement à mener à bien un véritable dialogue avec l'opposition dans le cadre des efforts de la région, » a-t-il assuré.

Dastis, chancelier depuis novembre 2016, a oublié dans son discours le constant appel au dialogue que le Gouvernement vénézuélien a lancé à l'opposition qui, à son tour, a rejeté toute éventualité de discussion.

Le Gouvernement et l'opposition vénézuélienne ont renoué le processus de conversations le 13 septembre en République Dominicaine avec le soutien du président de ce pays, Danilo Medina, et d'ex-présidents comme José Luis Rodríguez Zapatero, ex-chef du Gouvernement de l'Espagne.

Source :

https://www.telesurtv.net/news/Mayoria-de-paises-en-ONU-quieren-dialogo-para-Venezuela-Maduro-20170921-0079.html

URL :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-la-plupart-des-pays-de-l-onu-veulent-le-dialogue-pour-le-venezuela.html