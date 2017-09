Venezuela :  Le Défenseur du Peuple se joint à l'enquête sur CADIVI

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro a demandé à l'ANC de reprendre l’enquête sur cette affaire comme mesure contre la corruption.

Le Défenseur du Peuple s'est joint à la reprise de l'enquête sur les irrégularités bancaires liées à la défunte Commission d’Administration des Devises ( CADIVI) et au Centre National du Commerce Extérieur (CENCOEX) en plus des irrégularités dans l'affaire Odebrecht.

Lors d'une allocution à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), le président du Venezuela, Nicolás Maduro a exhorté le Ministère Public à reprendre cette enquête comme mesure économique contre la corruption.

Pour sa part, le Défenseur du Peuple Alfredo Ruiz a informé AVN que cette institution se joindra à l'enquête pour encourager les citoyens à déposer plainte et ensuite, les plaintes seront remises au Procureur de la République qui est chargé de l'enquête.

De plus, il a annoncé que le bureau du Défenseur du Peuple appelle instamment les citoyens à exercer un contrôle sur les Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production (CLAP) et sur le contrôle des centres d'approvisionnement qui recourent à la spéculation et sur les banques pour vérifier qu'elles ne remettent pas aux retraités leur pension en plusieurs fois ou en billets de faible valeur.

Les plaintes reçues seront remises au Ministère Public si les délits sont prouvés. S'il s'agit d'une mauvaise prestation de service, l'institution recevra des recommandations.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

