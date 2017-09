Venezuela : Le Gouvernement Bolivarien condamne les déclarations du Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela condamne énergiquement les déclarations inamicales du Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les légitimes décisions prises par le Pouvoir Judiciaire vénézuélien qui, agissant conformément à son ordre juridique intérieur, a refusé de laisser quitter le territoire national à une citoyenne vénézuélienne suspectée d'être impliquée dans des délits qui ont des liens étroits avec le blanchiment d'argent.

Que sur la base d'une méconnaissance profonde de la réalité vénézuélienne, le Gouvernement britannique interfère ouvertement dans les affaires intérieures du Venezuela en prenant des positions partiales qui encouragent les plus exécrables pratiques de corruption internationalement condamnées inquiète le Gouvernement Bolivarien. Cette ingérence ouverte des autorités britanniques retentit sans aucun doute sur les liens d'amitié historiques qui ont caractérisé les relations britannico-vénézuéliennes.

De même, le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela regrette profondément que le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord encourage les agents anti-démocratiques du Venezuela qui, sourds à la clameur du Peuple vénézuélien, ont méprisé le constant appel au dialogue du Gouvernement du Président Nicolás Maduro.

Enfin, le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela appelle instamment les autorités britanniques à pondérer leurs paroles concernant le Venezuela, à privilégier les traditionnelles relations de respect qui ont prédominé entre entre Caracas et Londres et à approfondir le dialogue binational, outil indispensable qui leur permettra d'e constater que le Peuple vénézuélien est en paix et prêt à exercer ses droits démocratiques, encouragé par le Gouvernement vénézuélien sans aucune sorte d’interférence étrangère.

Caracas,3 de septembre de 2017

