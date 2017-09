Venezuela : Le Gouvernement cherche à renforcer la paix par le dialogue

La Présidente de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), Delcy Rodríguez et le maire de la municipalité Libertador, Jorge Rodríguez, se sont rendus mercredi en République Dominicaine pour participer en tant que représentants du Gouvernement de Nicolás Maduro, au dialogue avec l'opposition vénézuélienne.

A son arrivée en République Dominicaine, Jorge Rodríguez a assuré qu'ils sont venus « pour discuter et arriver à un accord, pour résoudre les problèmes et les points importants » entre le Gouvernement et l'opposition.

Bien qu'il ait évité d'évoquer les sujets qui seront traités dans cette réunion, le représentant du Gouvernement a soutenu que « dans ce processus de dialogue, sur beaucoup des points qui sont à l'ordre du jour, nous sommes prêts d'un accord. »

« Nous espérons que ce processus de dialogue conduira au renforcement de la paix, » a-t-il déclaré.

Il a également remercié le peuple dominicain et son président Danilo Medina pour leur apport au dialogue et « à a paix au Venezuela. »

Pour sa part, Delcy Rodríguez a indiqué qu'ils ont en République Dominicaine « avec le drapeau de la paix » et elle a garanti que « la seule voie pour le Venezuela est le dialogue. »

« Nous ne pouvons pas permettre que les pouvoirs factuels imposent un ordre de jour de guerre, » a assuré la Présidente de l'ANC.

