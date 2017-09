Venezuela : Le Gouvernement vénézuélien et Chevron cherchent des moyens pour blinder leur relation face aux sanctions des Etats-Unis

Le président de la République, Nicolás Maduro, a rencontré mardi des représentants de l'entreprise pétrolière Chevron pour chercher des moyen qui permettent de poursuivre leur relation stratégique après les sanctions économiques annoncées en août par le Gouvernement des Etats-Unis qui interdisent les transactions sur les bons de l'Etat et avec l'entreprise pétrolière d'Etat Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Lors de cette rencontre à laquelle a participé Clay Nef, président de Chevron pour l'Amérique et l'Afrique, le chef de l'Etat a affirmé à la firme états-unienne la volonté du Gouvernement de maintenir les relations commerciales et les investissements étrangers, rapporte PDVSA dans une note de presse.

De plus, le président a plaidé pour le dialogue et la recherche conjointe de formules pour affronter l'ordre exécutif signé par le président Donald Trump le 25 août dernier qui interdit, en outre, les opérations sur une nouvelle dette émise par l'Etat vénézuélien et par PDVSA.

A cette réunion ont aussi participé le vice-président de la République Tareck El Aissami, le président de PDVSA Nelson Martínez, le ministre du Pétrole Eulogio Del Pino, le vice-président pour la Planification Ricardo Menéndez et Alí Moshiri, conseiller du directeur exécutif de Chevron.

L'entreprise états-unienne est un associé minoritaire avec PDVSA des entreprises mixtes Petroboscán qui opère dans le champ Boscán de l'état de Zulia et Petropiar, une entreprise chargée d'améliorer le brut sur la Ceinture Pétrolifère de l'Orénoque Hugo Chávez, la réserve de brut la plus importante du monde.

