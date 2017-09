Venezuela : Le Gouvernement vénézuélien et l'opposition poursuivront le dialogue le 27 septembre à Saint-Domingue

Caracas, 15 septembre (RHC)- Les représentants du gouvernement vénézuélien et de l'opposition reprendront les conversations le 27 septembre prochain à Saint-Domingue.

On espère que le président de la République Dominicaine, Danilo Medina, son ministre des Affaires étrangères Miguel Vargas et l'ex-président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero y prendront part.

Le chef d'état dominicain a relevé qu'au cours des rencontres préalables, des progrès ont été faits concernant la définition d'un agenda des grands problèmes de la nation bolivarienne et que l'on a élu le Mexique, le Chili, la Bolivie et le Nicaragua pour le suivi des dialogues aux côtés de deux autres pays dont on ignore encore le nom.

Edité par Reynaldo Henquen



