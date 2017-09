Venezuela : Le Ministère Public demandera le rapatriement des millions de dollars détournés

Le Ministère Public (MP) du Venezuela a informé vendredi qu'il fera les démarches pour obtenir le rapatriement des plus de 200 millions de dollars qui ont été détournés au préjudice de l'Etat vénézuélien grâce à des contrats illégaux de 10 entreprises de la Ceinture Pétrolifère de l'Orénoque, des irrégularités qui ont eu lieu sous l’administration de la procureure précédente Luisa Ortega Díaz.

Pendant une conférence de presse, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab a précisé qu'après une série d'investigations, on a découvert que sur la Ceinture ont été signés 41 000 contrats environ qui représenteraient plus de 35 000 millions de dollars de pertes pour le pays.

« Si seulement avec 1 000 contrats, nous avons détecté un sur-prix de plus de 230% qui a causé un dommage au patrimoine de la République de 200 millions de dollars, alors, nous devons aller jusqu'au bout pour qu’effectivement, en plus de la saisie des biens et de l'arrestation des responsables présumés, vienne le rapatriement de l'argent pillé de façon présumée à la nation. »

Le procureur a indiqué que le citoyen Roberto Rincón qui apparaît comme patron des entreprises Tradequip y Ovarb Industrial est l'un de ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans la fraude de la Ceinture.

« Il a été accusé d'avoir payé plus de 1 000 millions de dollars en pots-de-vin pour obtenir des contrats avec PDVSA entre 2008 et 2014 mais, vous voyez, aux Etats-Unis, il a été déclaré coupable, il a coopéré avec la justice états-unienne et il semblerait qu'on va lui donner une récompense. Nous, nous ne pouvons pas accepter cela, » a-t-il assuré.

Saab a évoqué le fait que le réseau lié au pillage de la Ceinture Pétrolifère de l'Orénoque possède des propriétés et des constructions en République Dominicaine. « Comment une modeste entreprise avec 7 ou 8 ans d'existence construit-elle un hôtel et reçoit-elle des tours résidentielles sans le déclarer au fisc du Venezuela ? En enregistrant des entreprises, de plus, au Panamá et aux Etats-Unis. »

En outre, il a ordonné que les citoyens Carlos Enrique Urbano Fermín et Carlos Eduardo Urbano Fermín qui résident actuellement aux Etats-Unis soient privés de liberté.

Saab a indiqué que leur arrestation a été ordonnée après une série de perquisitions effectuées entre mardi et jeudi dans l'entreprise de construction Urbano Fermín C.A. (Cuferca), qui a un réseau d'entreprises déclarées aux Etats-Unis, au Panamá et en République Dominicaine : Constructora Hermanos Furlanetto C.A. (Confurca), avec des bases dans l'état de Zulia et à Bogotá, Colombie; Consultoría, Ingeniería y Proyectos N.F. Metro Emergencia C.A.; Servicio Constructora Roca C.A., associée à Cuferca; Centro Médico Total Lechería C.A., appartenant au conglomérat Cuferca, et le journal El Norte appartenant au conglomérat Cuferca, et Meditotal.

Les biens saisis dans ces procédures seront administrés par le Bureau National contre la Délinquance Organisée et le financement du Terrorisme.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

