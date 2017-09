Venezuela : Le Mouvement des Pays Non Alignés doit être un front pour la paix et la vie face aux sanctions unilatérales

Le chancelier du Venezuela, Jorge Arreaza a appelé les membres du Mouvement des Pays Non Alignés (MNOAL) à renforcer un front en faveur de la paix du monde et du droit à la vie face aux mesures coercitives unilatérales imposées par des Gouvernements de type impérial qui affectent la pleine jouissance des droits de l'homme des peuples.

Lors d'une réunion ministérielle du bloc, on a discuté des implications négatives et es effets pernicieux des sanctions unilatérales comme celles imposées par les Etats-Unis (USA) au Venezuela dans le contexte de la 72° Période Ordinaire de Sessions à l'Assemblée Générale des Nations Unies (ONU), à New York, Etats-Unis.

A ce sujet, Arreaza a dénoncé le fait que ces mesures constituent une violation du Droit International destinée à forcer à un changement de politiques des pays souverains, c'est pourquoi la délégation vénézuélienne a appelé instamment à unir les efforts pour que les mesures imposées depuis 2015 jusqu'à présent soient totalement et immédiatement abrogées, rapporte la Chancellerie sur son compte Twitter.

« Les relations internationales doivent être régies par l'amitié, la coopération entre les Etats et la non intervention, » c'est pourquoi « les sanctions unilatérales ne correspondent pas à notre époque historique et affectent l'économie de nos peuples, » a assuré le chancelier qui a rappelé que dès l'arrivée au pouvoir du Commandant Hugo Chávez, les campagnes d'agression contre le Venezuela ont été systématiques.

En ce sens, il a appelé à avancer avec force dans l'interdiction de l'établissement de ces mesures et il a déclaré que dans le cas du Venezuela, « on sanctionne notre peuple parce qu'il est souverain et exerce son droit de vote » comme il l'a fait le 30 juillet quand il a choisi les membres de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Il a souligné, en outre,que les sanctions unilatérales font obstacle à la possibilité d'atteindre les objectifs établis dans le Calendrier de Développement 2030.

Lors de cette rencontre sont intervenus des représentants de pays comme Cuba, la Biélorussie, le Nicaragua, le Zimbabue, l'Equateur, le Vietnam, le Pakistan et le Chili.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/09/arreaza-mnoal-debe-ser-un-frente-a-favor-de-la-paz-y-la-vida-ante-sanciones-unilaterales/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-mouvement-des-pays-non-alignes-doit-etre-un-front-pour-la-paix-et-la-vie-face-aux-sanctions-unilaterales.html